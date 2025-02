Dohoda EK o čistém průmyslu je nedostatečná. Jsem zklamaný, říká Hladík

„To, co bylo představeno, říká, že se bude investovat do dekarbonizace. V dohodě je kladen velký důraz, abychom vyráběli energii na svém území, což ale znamená, že bude muset nastat velká renesance jádra,“ uvedl Hladík. Za nutné považuje také intenzivnější investice do obnovitelných zdrojů.

Podle Hladíka je dohoda nedostatečná. „Je to příliš obecné a takové floskulózní. Zklamalo mě to. Určitě budeme chtít konkrétnější a ambicióznější plán. Měl by být takový, aby byl náš průmysl konkurenceschopnější,“ vysvětloval ministr.

Podle Hladíka je důležité, aby Česká republika mohla vyrábět energii z jakýchkoliv zdrojů. „Pro nás je jednoznačně prioritou, abychom si mohli energii vyrábět, z čeho chceme, stejně jako technologická neutralita ve všem – nejenom ve výrobě energie, ale i v automobilovém průmyslu. Je velmi důležité, abychom reálně dokázali některé části průmyslu nastartovat,“ uvedl šéf resortu životního prostředí.

Plán na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který ve středu představila Evropská komise, zahrnuje investice ve výši sta miliard eur (v přepočtu zhruba 2,5 bilionu korun) na rozvoj ekologicky šetrné výroby. Součástí plánu s názvem Dohoda o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal) jsou také například opatření na podporu poptávky po ekologicky šetrných produktech vyrobených v EU či zjednodušení pravidel pro státní pomoc.

Dohoda o čistém průmyslu je součástí širšího balíku návrhů, které mají omezit byrokratickou zátěž a podpořit ekologickou transformaci ekonomiky EU. Evropská komise doufá, že tyto návrhy pomohou evropskému průmyslu v konkurenčním boji s Čínou a Spojenými státy.

Nad dohodou, se kterou ve středu přišla Evropská komise, kroutí hlavou také opozice. „Vůbec nevím, jestli to, co teď představila jako návrh, myslí vážně. To je další taneček na Titaniku, prostě něco, co je úplně proti smyslu,“ okomentoval v pořadu 360° poslanec a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Vůbec prý nezaznělo, co to bude stát daňové poplatníky. „Když jsem to dneska poslouchal, tak jsem si říkal, že je to klasická pohádka Císařovy nové šaty. Někdo už by měl paní von der Leyenové a kolektivu říct, že tohle je cesta úplně do pekel,“ doplnil Brabec. „V daném případě to je canc z papíru, který neřeší vůbec nic,“ souhlasil také poslanec SPD Jan Hrnčíř.