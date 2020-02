Možná budu mít tři řidiče, říká dvojitý ministr Karel Havlíček

24. ledna jste byl jmenován ministrem dopravy. Už vám někdo nabídl úplatek?

Ne. A myslím si, že ani nenastala situace, že by se mi kdy někdo pokusil něco nabídnout. Náznaky možná byly, ale to je dáno i tím, že ani já nejsem dokonalý člověk. Ale doufám, že je snad o mně známo, že jsem absolutně neovlivnitelný, takže člověk s náznakem jakéhokoli možného ovlivnění u mě nemá šanci. V tom jsem nekompromisní a tvrdý. Už na ministerstvu průmyslu a obchodu jsem odstranil řadu vlivových skupin, o kterých neříkám, že podplácely, ale vytvářely si poměrně velký dvorek pro své působení. Stejně ten dvorek zmenším i tady, bude-li to potřeba.