Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

  18:58
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v Evropské unii začít platit od roku 2035, zcela zrušit. Bývalý premiér Petr Fiala z ODS úterní rozhodnutí Evropské komise vítá.
Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (2. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Nepodporuji, stejně jako celá naše vláda, zákaz výroby nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Domnívám se proto, že by bylo nejlepší celý zákaz spalovacích motorů zcela zrušit, nikoliv jej pouze kosmeticky omezit, jak navrhuje Evropská komise,“ uvedl Bednárik.

Podle něj je evropský automobilový průmysl příliš zatížen množstvím regulací, nepovažuje za vhodné uvalovat na něj další omezení.

„Ve výsledku by to přineslo více škody než užitku: automobily by se staly méně dostupné, mnoho lidí by si nemohlo dovolit pořídit nový vůz, vozový park by dále stárnul a životnímu prostředí bychom tím prokázali medvědí službu,“ dodal ministr.

„Nová vláda má na čem stavět“

Fiala rozhodnutí komise uvítal. „Díky setrvalému tlaku naší vlády ustupuje Evropská komise od zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035! Revize umožní nadále prodávat určité množství nových vozů se spalovacími motory či hybridy,“ napsal Fiala.

„Nová vláda má na čem stavět. Připravili jsme jí dobrou pozici, ale práce nekončí a musí dál pracovat na tom, aby byl návrh dále upraven v Radě EU,“ dodal.

Plánovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory kritizovali v minulém volebním období i představitelé současné vládní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyzývali tehdy Fialův kabinet, aby se zasadil o úplné zrušení zákazu.

„Nabízíme vládě jednoznačnou spolupráci“

Nyní navrhovaný plán Evropské komise znamená podle někdejšího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) to, že zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v původní podobě fakticky padl. Krok ale podle něho není dostatečný.

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

„Nabízíme vládě jednoznačnou spolupráci v zájmu České republiky. Před vládou stojí úkol zajistit, aby se regulace dále uvolňovala,“ řekl novinářům ve Sněmovně.

Nový návrh, se kterým v úterý zástupci komise seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

ilustrační snímek

Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280...

16. prosince 2025  10:50

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm...

16. prosince 2025  10:25

