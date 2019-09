Ministr Toman slíbil 1,6 miliardy na zlepšení chovu hospodářských zvířat

Tři ze sedmi dodavatelů vepřového a hovězího masa pro řetězec se dobrovolně zavázali dodržovat nadstandardní podmínky v chovech porážených zvířat. Podle nich by zvířata měla mít větší plochu ve stájích, mláďata by měla být krmená převážně mateřským mlékem a doba přepravy na jatky by se měla zkrátit o čtvrtinu na šest hodin.

Pokud diskont zjistí porušení podmínek, které sepsal do příručky, nebude dodavatelům ukládat sankce, ale logo odebere, uvedli zástupci řetězce.



„Penny Market je sice diskontem a v diskontu se samozřejmě počítá cena. Ale jsme přesvědčeni o tom, že v budoucnu bude stále více zákazníků ochotno zaplatit za dobrou kvalitu,“ řekl generální ředitel řetězce Jens Krieger. Zda bude maso z více přátelských chovů pro zvířata i dražší pro zákazníky, zástupci společnosti neuvedli.

K iniciativě Penny Marketu se přihlásily dodavatelské firmy Uzeniny Příbram, Maso uzeniny Polička a Skaličan. Do budoucna chce řetězec tyto aktivity rozšířit i na drůbež. „Je to iniciativa Penny Marketu. S dalšími řetězci o tom nejednáme, nikoho do toho netlačíme, ale aktivity vítáme,“ dodal ministr.

Stát, potažmo Evropská unie, zlepšování podmínek v chovech podporuje. V aktuálním sedmiletém evropském rozvojovém programu, který bude trvat do příštího roku, je v něm vyčleněno 3,5 miliardy korun. Letos si chovatelé skotu a prasat podali 900 žádostí o podporu za 730 milionů korun, z národních dotací stát přerozdělil na tuto podporu v posledních letech kolem 880 milionů ročně. Z toho 330 milionů korun šlo na chovy dojnic, 300 milionů pro chovatele drůbeže a téměř 250 milionů pro chovatele prasat.