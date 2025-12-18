Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odstartovalo ve čtvrtek ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) druhé kolo záručního programu určeného živnostníkům a malým a středním podnikům.
Na aktuální kolo programu Záruka 2024 až 2030 je vyhrazeno 578,3 milionu korun. Příjem žádostí začal 18. prosince a bude trvat do konce příštího roku. Na tiskové konferenci v Praze to oznámili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.
„Záruky pro podnikatele považuji za zásadní. Je to férový a spravedlivý nástroj a jako podnikatel jsem tyto úvěry využíval,“ argumentoval nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jak upřesnil, již v pondělí 15. prosince, první den po nástupu do úřadu svolal jednání ohledně obnovení těchto půjček za přítomnosti členů bankovní asociace a Národní rozvojové banky. „A po 48 hodinách došlo ke shodě,“ dodal Havlíček.
„Nešlo o peníze, ty byly připravené, ale spíše o komunikaci. Muselo dojít ke shodě mezi resortem čili MPO, Národní rozvojovou bankou a vedoucí představitelé ostatních bank. Ale od toho jsou manažeři, aby se domluvili,“ sdělil k důvodům, proč program rok a půl nefungoval.
Program Záruka 2024 a 2030 schválila bývalá vláda Petra Fialy (ODS) v červenci minulého roku. Šlo o navázání obdobného programu Záruka 2015 až 2023, který byl prodloužen do poloviny roku 2024. První kolo bylo určené pro firmy, které loni na podzim zasáhly povodně. Tehdy v něm banka plánovala poskytnout záruky za půl miliardy korun.
Minimální výše úvěru, na který NRB ve druhém kole programu poskytne záruku, je 500.000 korun a maximální 20 milionů korun. Výše záruky může dosáhnout až 70 procent jistiny a doba ručení až deseti let.
„Klienti mohou žádat již ode dneška,“ potvrdil ministr Havlíček. Cílem záručních programů je zlepšit přístup malých a středních firem k úvěrům. Jak potvrdil, dalším krokem bude oživení expanze a bude se týkat investičních úvěrů.
Podle Havlíčka druhé kolo programu podpoří kolem tisícovky malých a středních podniků. Záruky jsou financované z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), uvedl Nidetzký. Záruky je možné čerpat na úvěr od některé z komerčních bank, se kterými NRB spolupracuje.
Nový záruční program pro uhelné regiony
V pondělí 15. prosince Národní rozvojová banka také oznámila, že ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí (MŽP) spouští nový záruční produkt Záruka transformace určený pro malé a střední podniky působící v tzv. uhelných regionech ČR – Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Na program je vyčleněno 500 milionů korun z prostředků Operačního programu Spravedlivá transformace.
Program Záruka transformace má za úkol podpořit podnikatelské aktivity v regionech procházejících ekonomickou změnou po útlumu těžby uhlí. Prostřednictvím záručního produktu NRB pomůže podnikatelům získat bankovní úvěry na financování investičních i provozních projektů.
Program Záruka transformace doplňuje již realizovaný program Úvěr transformace s cílem podpořit podnikání malých a středních podniků. „Specifikem obou programů je jejich regionální charakter se zaměřením na transformující se kraje. Malým a středním podnikům usnadní přístup k bankovnímu financování a pomůže jim realizovat projekty, které přispějí k ještě rychlejšímu rozvoji těchto regionů,“ uvedl Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.
Podpora je poskytována formou záruky, která může dosáhnout až 80 procent jistiny úvěru. Samotný úvěr se může pohybovat v rozmezí od 500 tisíc korun do 40 milionů korun. Délka ručení je stanovena maximálně na sedm let, přičemž u provozních úvěrů nesmí přesáhnout tři roky.
Zaručovaný úvěr musí mít minimální splatnost alespoň dvanáct měsíců. Úroková sazba, odklad splátek i způsob zajištění se sjednávají individuálně mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou. Výhodou pro podnikatele je, že po dobu sjednaného ručení neplatí Národní rozvojové bance žádný poplatek.
Podpora se vztahuje na investiční výdaje zahrnující pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně pozemků, jejichž podíl může tvořit maximálně deset procent celkových způsobilých výdajů projektu. Dále je možné čerpat podporu na provozní výdaje doložitelné účetními či daňovými doklady. Součástí způsobilých výdajů je také daň z přidané hodnoty, pokud je hrazena příjemcem podpory přímo dodavateli.