Systém výplaty dávek bez soutěže. Resort práce je dál závislý na téže firmě

Aktuální prodloužení smlouvy proběhlo v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy konkrétnímu dodavateli napřímo. „Zadávat v jednacím řízení bez uveřejnění je z principu možné pouze z důvodu krajní naléhavosti,“ varuje protikorupční organizace Transparency International s tím, že by antimonopolní úřad mohl smlouvu zrušit, což by vedlo ke kolapsu výplaty dávek.

Ministerstvo je přesvědčeno, že se v naléhavé situaci nachází. Navíc si postup nechalo pro jistotu dopředu posvětit právní analýzou advokátní kanceláře Havel & Partners. To kdyby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže plnění ze smlouvy přece jen zakázal.

Podle registru smluv činí paušální cena za provoz informačního systému OKaplikace necelých 35 milionů korun měsíčně, 417 milionů korun ročně. Výpovědní lhůta je pak velmi flexibilní v řádu jednotek měsíců. Z dřívějších vyjádření společnosti OKsystem plyne, že více než stovka programátorů, kteří se práci věnují, nebudou z měsíce na měsíc potřeba, což se odráží v ceně.



Kolik měsíců bude ministerstvo služby OKsystemu potřebovat, záleží na tom, jak rychle se podaří vysoutěžit jeho nástupce. Než to bude jasné, dostane firma navíc zaplaceno také za nutný rozvoj aplikací (mimo jiné kvůli legislativním změnám) a­ za jejich postupné ukončení a migraci dat do nového systému. Cena bude záležet na rozsahu práce.

Přes OKaplikace, které používají úřady práce na výplatu dávek či evidenci nezaměstnaných, loni proteklo přes 100 miliard korun na rodičovské, dávkách na bydlení či příspěvku na péči a podpoře v nezaměstnanosti. Nově se také využívají při rozdělování dotací v rámci programu Antivirus.

Zaseknutý tendr na dávky

Ze závislosti na službách firmy OKsystem se ministerstvo snaží „prosoutěžit“ už nějakou dobu. Nyní běží dva tendry – jeden na Provoz stávajících OKaplikací a druhý na výrobu nové aplikace v oblasti dávek s názvem IS DAV. A brzy ministerstvo vyhlásí třetí tendr, jehož vítěz má převzít provoz značně zpožděného systému pro agendu zaměstnanosti IS ZAM. Až bude hotov, spolu s IS DAV nahradí dnešní OKaplikace.

Do prvních dvou soutěží se přihlásily podle informací MF DNES dvě firmy – OKsystem a DXC Technology. „Dokladem toho, že se MPSV podařilo odstranit takzvaný vendor-lock, je právě skutečnost, že v ­otevřeném zadávacím řízení obdrželo dvě nabídky,“ uvedlo ministerstvo.

Jenže nabídky jsou jedna věc a výměna dodavatele věc jiná. Soutěž na IS DAV začala už v roce 2017 a ­dodnes se na zakázce nezačalo pracovat. Uzavření smlouvy s vítězem OKsystem blokuje neúspěšný uchazeč DXC Technology tím, že se opakovaně odvolává k antimonopolnímu úřadu. Ministerstvo ho totiž vyloučilo ze soutěže kvůli podstřelení cenové položky za takzvaný člověkoden (cena za den práce IT odborníka), což je v zakázce klíčová položka. DXC nabídla udělat čtyřletou zakázku za 227 milionů korun, OKsystem za 824 milionů.

Vyloučení umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Koneckonců už dříve se ministerstvu stalo, že dodavatel po přiklepnutí zakázky podstřelenou cenu navyšoval prostřednictvím víceprací. Ukázalo se totiž, že to tak levně udělat neumí.

Dvakrát dráže, zato později

Zatímco ministerstvo čeká na zbrusu nový systém na výplatu dávek, vše zatím běží na OKaplikacích. Ty ale musí někdo provozovat. V září proto vyhlásilo ministerstvo soutěž na provozovatele, přičemž očekávaná hodnota tříleté zakázky dosahuje 600 milionů korun.

Tendr je nyní ve fázi posouzení nabídek, což se může protáhnout, protože někteří potenciální zájemci se obrátili na ÚOHS, aby „přezkoumal úkony zadavatele“. Do té doby bude systém provozovat OKsystem na základě stále prodlužované smlouvy uzavřené bez veřejné soutěže.

Dříve zmíněný systém pro agendu zaměstnanosti IS ZAM vysoutěžila v roce 2016 firma Atos IT Solutions s cenou 129 milionů korun. Dva roky měla systém vyvíjet a další dva roky provozovat. Smlouva firmě vypršela loni v prosinci, ale IS ZAM ještě není hotov. Podle ministerstva je ve finální fázi testování a nasazen má být letos v dubnu.

Důvodem zdržení je pandemie. Pracovníci ministerstva, kteří testovali a zakázku řídili, se museli přednostně věnovat zavedení nového programu Antivirus. Jenže nouzový stav kvůli covidu-19 byl vyhlášen loni v březnu, přičemž v té době už měl IS ZAM fungovat.

Vinu ministerstvo přijmout nechce. „Dokončení implementace IS ZAM se přesto očekávalo do konce roku 2020. Tak se však nestalo, a to z přesvědčení MPSV nikoli výhradně z výše popsaných důvodů na straně MPSV,“ uvedlo na dotaz MF­DNES ministerstvo. Nyní zkoumá, nakolik za prodlení může dodavatel.

Původní cena za vývoj a provoz systému IS ZAM se kvůli vícepracím a dodatečným úpravám dosud vyšplhala na 218 milionů korun. Ministerstvo nyní připravuje soutěž na jeho provozovatele. Firma Atos, jež ho vysoutěžila, nicméně včas nedodala, už oznámila, že se bude o­ zakázku zajímat.