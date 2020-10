Úřadům práce chybí personál. Hrozí kolaps vyplácení dávek, varuje ministerstvo

V úřadech práce by letos mělo být téměř dvanáct tisíc postů, schází tedy zhruba desetina pracovníků. „Personální situace se výrazně, skokově zhoršuje a v tuto chvíli není možné predikovat její zlepšení. V polovině října 2020 chybí 1147 zaměstnanců,“ uvedlo ministerstvo.

V pátek 9. října bylo v karanténě 84 pracovníků, na ošetřovném 41 a na běžné nemocenské 535. Covid mělo pak 73 zaměstnanců. Za minulý týden ubylo dalších 414 lidí. K pátku 16. října ministerstvo evidovalo 113 lidí v karanténě, 326 na ošetřovném, 129 s covidem a 606 na nemocenské.

Podle ministerstva takto rychle na jaře počet pracovníků, kteří nejsou v úřadu, nerostl. Situaci hodnotí vedení resortu jako kritickou. Uvádí, že navrhuje opatření k zabránění „kolapsu při vyplácení dávek“, u kterých se nárok posuzuje každého čtvrt roku.

Dávky bez dokládání příjmů

Úřady práce by tak podle návrhu zákona nemusely pro poslední čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by tak měli tyto dávky dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední kvartál. Stejný postup prosadilo ministerstvo práce už na jaře.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů. Úřady práce omezily od minulého týdne úřední hodiny. Otevřeno mají v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00.

„Pokud by obdobná situace byla i v lednu 2021 a činnost Úřadu práce ČR bude z důvodu pandemie omezena, navrhuje se tento princip prolongovat (odbourání povinnosti dokládat a přehodnocovat příjem a náklady) i pro první kalendářní čtvrtletí roku 2021,“ uvedlo ministerstvo v podkladech k zákonu.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce října. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby potvrzení neposkytli pak do konce daného čtvrtletí, teď tedy do konce prosince, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upravují.

Díky navrhovanému dočasnému zrušení povinnosti by podle autorů návrhu ubylo úřadům práce významně administrativy a mohly by se soustředit na vyřizování žádostí o dávky v hmotné nouzi či na kurzarbeitovou podporu firmám. Ministerstvo očekává, že kvůli koronavirové krizi a nařízeným opatřením může žadatelů o podporu přibývat.

Aby dočasná pravidla začala platit, musí návrh zákona schválit vláda, přijmout Parlament a podepsat prezident. Ministerstvo navrhuje, aby se norma projednávala ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně.