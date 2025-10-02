Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Vytipované komunikace se totiž Česko pokusí nejen profinancovat z resortu obrany, ale také zahrnout pod vyčleněných 2,35 procenta HDP, která mají napřesrok směřovat do zvyšování obranyschopnosti Česka.
Vedle rozestavěných segmentů komunikací jsou na seznamu rovněž úseky, které se budou stavět v dohledné době. Například na dálnici D6, která spojuje Prahu a Karlovy Vary, jsou mezi vybranými úseky rozestavěné části u Petrohradu na Lounsku, Bošova, Žalmanova nebo úsek u Olšových Vrat, který by se měl začít stavět na začátku příštího roku.
Podle mluvčí ministerstva dopravy Aleny Mühl prošly výběrovým sítem takové projekty, které odstraňují na tuzemské infrastruktuře úzká hrdla.