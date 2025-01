Nezaměstnanost bude nízká a mzdy porostou, predikuje resort financí

Podle nové makroekonomické prognózy ministerstva financí se letos nezaměstnanost bude pohybovat kolem míry 2,5 procenta. Stále tak bude i v celoevropském srovnání velmi nízká, a to především díky zrychlení ekonomiky. Letos resort odhaduje, že česká ekonomika stoupne o 2,3 procenta. V minulém roce podle něj stoupla jen o 1,1 procenta. Údaje o růstu ekonomiky v minulém roce zveřejní Český statistický úřad v pátek.

„České ekonomice chybí lidé na středních a nižších pozicích. Nemáme proto z propouštění v průmyslu obavy. Není to celá naše ekonomika, nečekáme, že by mělo docházet k nárůstu nezaměstnanosti. Naopak letos očekáváme její mírný pokles. Hlad po pracovních místech je velký. Bylo to vidět, když přišli cizinci. Trh je nasál a dál hlásil, že mu chybí lidé,“ doplnil David Prušvic, ředitel sekce Hospodářské strategie a politiky.

Zároveň ministerstvo očekává, že se inflace udrží blízko dvou procent, konkrétně odhaduje 2,3 procenta za celý rok. „Inflace se bude pohybovat podobně jako loni, zůstává v tolerančním pásmo České národní banky. Nezaměstnanost zůstane velmi nízká,“ shrnul makroekonomickou prognózu ministr financí Zbyněk Stanjura.

Pozor na Německo

Zhoršit výhled by ale mohlo Německo, jehož hospodářství se potácí v problémech. „Rizikem zůstávají přetrvávající strukturální problémy našeho hlavního obchodního partnera, Německa. Pro tuzemský exportně orientovaný průmysl pak bude zásadní obchodní politika nové americké administrativy vůči Evropské unii,“ dodal Stanjura.

„Pokud se naplní špatné prognózy Německa, tak to bude mít dopad maximálně jednu až dvě desetiny procentního bodu na české HDP,“ přiblížil Prušvic s tím, že ekonomiku v Česku mají táhnout hlavně nákupy domácností.