Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Autor:
  11:30
Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím roce.

Tisková konference vlády k rozpočtu ČR. Na snímku hovoří ministr financí Zbyňek Stanjura (ODS). (25. září 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Aktuální čísla potvrzují trend, že se česká ekonomika postupně vrací k udržitelnému růstu. Je to jak díky nízké a stabilní inflaci, která by měla v příštím roce ještě klesnout, tak i rostoucím reálným mzdám o čtyři procenta, které se viditelně odráží ve vyšší spotřebě domácností,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Do prognózy se promítají i americká cla. „Domníváme se že americká celní politika způsobí nižší dynamiku české ekonomiky o tři desetiny procentního bodu letos a o čtyři desetiny v příštím roce. Obdobná čísla odhadujeme i pro další země jako třeba Německo,“ dodal vrchní ředitel sekce Hospodářské strategie a politiky David Prušvic.

Česká ekonomika rostla stejně jako zkraje roku. Dál ji táhnou domácnosti

Na druhé straně však podle něj do výhledu vstupují i pozitivní faktory, jako je německý stimulační balíček počítající s rozvolněním fiskálních pravidel. „Mělo by to být plus 0,2 až 0,3 procentního bodu, dopad cel bude tedy zčásti kompenzován balíčkem Německa,“ sdělil Prušvic.

Inflace by měla v příštím i následujícím roce setrvat v tolerančním pásmu České národní banky a letos se zastavit na 2,4 procenta. Projevovat se bude i nadále kolísavost cen potravin a pohonných hmot. Protiinflačně bude podle ministerstva působit očekávaný pokles dolarové ceny ropy, posilování koruny a v letošním roce i nižší ceny energií.

Ohlasy na 5 % HDP na zbrojení: oživení českého průmyslu, ale i těžké zadlužení

„Naopak inflaci by měly tlačit nahoru rostoucí mzdy, zvýšení spotřebních daní z alkoholu a tabáku a také přetrvávající zvýšená cenová dynamika u služeb včetně nájemného,“ uvedl resort ve zprávě.

Schodek veřejných financí by měl letos mírně klesnout na 1,9 procenta HDP, veřejné zadlužení pak mírně naroste na 44,2 procenta HDP.

Bankéři vidí růst podobně

Na 2,1 procenta zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky i Česká bankovní asociace. V předchozí prognóze v květnu očekávala, že se hrubý domácí produkt letos zvýší o 1,7 procenta. Důvodem zlepšení je silnější výkonnost českého exportu a slabší dopad amerických cel na Evropskou unii, uvedla asociace.

Americká cla nicméně budou podle ČBA letos i v příštím roce představovat pro českou ekonomiku zátěž a růst bude o 0,6 procentního bodu slabší, než by byl bez cel.

Vláda chce Česko v první desítce unijních ekonomik, zásadní problémy plán neřeší

I prognóza ČBA potvrdila, že hlavním motorem české ekonomiky bude letos spotřeba domácností, u níž se čeká zvýšení o 2,6 procenta. „Růst české ekonomiky se v letošním i příštím roce primárně odvíjí od spotřeby domácností. Tolik potřebné investice nutné k budování potenciálu české ekonomiky ve stále konkurenčnějším mezinárodním obchodě, se začnou projevovat nejdříve až v příštím roce,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Průměrná nezaměstnanost by se letos měla zvýšit na 4,4 procenta po loňských 3,8 procenta. Podle ČBA se na zvýšení podílu nezaměstnaných podepisuje propouštění v průmyslu. Výhled na příští rok nicméně očekává, že se růst nezaměstnanosti zastaví.

Prognóza ČBA je pesimističtější než výhled, který před dvěma týdny představila ČNB. Podle centrální banky letos česká ekonomika vzroste o 2,6 procenta, inflace bude v průměru 2,6 procenta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...

21. srpna 2025  11:30

Ceny paliv klesají, benzin i nafta jsou nejlevnější za dva měsíce

Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny...

21. srpna 2025  9:26

Psí pianista. Internet má novou teorii o logu Lidlu

Zákazníci obchodního řetězce Lidl mají novou zábavu. Tvrdí, že logo známého diskontu připomíná psa, který hraje na klavír. Nápad, který se zrodil na TikToku, zasáhl miliony lidí po celém světě a do...

6. srpna 2025  14:43,  aktualizováno  21.8 9:16

Oslavte 175. výročí T. G. Masaryka a získejte výroční ražbu zdarma

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Výroční ražba zdarma. Připomeňte si 175 let od narození prezidenta Masaryka

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

175 let od narození prvního československého prezidenta. Výroční ražba ZDARMA

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Získejte zdarma výroční ražbu TGM 175 let. Platíte jen poštovné

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Když podání ruky nestačí. Cla na evropský alkohol nejspíš zůstanou

Celní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií se v současné době finalizuje. Podle informací z Bílého domu se ale unijním vyjednavačům nakonec u Američanů nepodařilo prosadit požadavek na...

21. srpna 2025

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

21. srpna 2025

Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku

Moskva se chystá zvyšovat daně a omezovat veřejné výdaje v civilních sektorech, aby byla schopna dál financovat vysoké náklady související s válkou na Ukrajině, uvedla Reuters s odvoláním na ruské...

20. srpna 2025  20:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Star of the Seas se vydala na první plavbu. Láká na zážitky pro celou rodinu

Společnost Royal Caribbean představila svou novou zaoceánskou loď Star of the Seas, která právě vyplula na svou první plavbu z Floridy. Loď má dvacet palub a pojme až 5 610 cestujících. Její...

20. srpna 2025

Taylor Swift vydává nové album i na kazetě. Cílí na superfanoušky

Zpěvačka Taylor Swift oznámila v polovině srpna své nové album s názvem The Life of a Showgirl. Vyjít má na začátku října a kromě streamovacích aplikací bude k dispozici i na vinylu, CD a – možná...

20. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.