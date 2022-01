Příjmy z daní letos klesnou, pak se vrátí k růstu, předpokládá ministerstvo

Stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem získat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Výnosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale růst. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo v pátek.