Limit paušální daně by mohl být vyšší. Ministerstvo navrhuje dva miliony

Změny u paušální daně souvisí s návrhem miniterstva navýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) rovněž z jednoho na dva miliony korun. Zároveň by ale měla být výše paušální daně rozdělena na tři pásma odvozená od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Dnes je daň stejně vysoká pro všechny.

Paušální daň je určená pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do milionu korun. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Vláda Petra Fialy má v programovém prohlášení závazek zvýšit limit pro rozšíření paušální daně také o podnikatele s obratem až dva miliony korun. Usilovala o to i předchozí vláda Andreje Babiše.

„Navrhované změny mají jednoho společného jmenovatele a tím je zjednodušování daňových povinností a snížení či rušení administrativy pro naše podnikatele,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Pro letošek paušální daň pro drobné podnikatele vychází na 5994 korun měsíčně. Z toho minimální zdravotní pojistné činí 2627 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent 3267 Kč a daň z příjmů 100 korun.

Ministerstvo odhaduje, že díky změnám by nově mohlo podmínky pro zapojení do paušální daně splnit až 60 tisíc drobných podnikatelů. Letos ke konci dubna paušální daň využívalo zhruba 82 300 živnostníků.

Tři pásma

„Paušalisté budou podle ročních příjmů rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich měsíčních paušálních záloh. První pásmo je pro roční příjmy do milionu, druhé do milionu a půl a třetí do dvou milionů korun. Roli pak hraje i výše uplatňovaného výdajového paušálu, díky čemuž se můžete dostat do nižšího pásma paušální daně s nižší měsíční platbou,“ uvedl Stanjura.

Podle úřadu zároveň rozšíření daně sníží ročně příjmy na úrovni veřejných rozpočtů o zhruba 600 milionů korun, tedy zhruba 500 milionů u státního rozpočtu. Zvýšení limitu u DPH pak má znamenat výpadek u výnosu DPH.

Maximální výpadek na výnosu DPH kvůli zvýšení ročního limitu pak ministerstvo odhaduje na zhruba deset miliard korun u veřejných rozpočtů. To znamená maximálně 6,4 miliardy korun v případě státního rozpočtu, 2,6 miliardy v případě rozpočtu obcí a jedna miliarda u rozpočtu krajů.

Resort v této souvislosti upozornilo na to, že současný limit pro plátcovství DPH odpovídá 35 tisícům eur, který Česko získalo při vstupu do Evropské unie v roce 2004 a který se za 18 let členství nezměnil. Samotná EU přitom navrhuje zvýšení limitu až na 85 000 eur od roku 2025.

„Česká republika nicméně požádala o možnost zvýšit limit pro plátcovství DPH na dva miliony korun už před účinností této směrnice. Předpokládáme, že žádost bude ČR na úrovni EU schválena nejpozději letos v červnu,“ uvedl úřad.