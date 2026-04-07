Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.

Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko Olomouce s cenou nafty a benzínu. (25. března 2026) | foto: ČTK

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.

Ministerstvo by mělo maximální ceny na další den stanovit odpoledne ve 14 hodin. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně.

Levnější čerpací stanice mohou strop využít i ke zdražení, míní analytici

Ekonomové hodnotí opatření rozporuplně. Moc podle nich nepomohou. Domnívají se, že distributoři budou snížené zisky z prémiových stanic kompenzovat zdražením v menších lokalitách.

„Pokud bude cenový strop stanoven příliš nízko, dočkáme se nedostatku a na některých pumpách prostě a jednoduše nenatankujeme, protože se jim prodej pohonných hmot nevyplatí. Pokud bude cenový strop vysoko, tak nebude mít zásadní dopad,“ sdělil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Distributoři pohonných hmot uvedli, že se opatřením přizpůsobí. Budou se státem spolupracovat na zavedení do praxe. Zároveň ujistili, že opatření by v současné době neměla narušit fungování tuzemského trhu čerpacích stanic ani dostupnost pohonných hmot. Důležité ale podle nich bude, aby se tržní prostředí co nejrychleji vrátilo do normálu.

Od začátku války stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Premium
ilustrační snímek

Před lety stačilo nachystat pečivo, máslo, džem, kávu, pár plátků šunky. Dnes je snídaně jeden z hlavních důvodů, proč host zvolí konkrétní hotel a proč se následně vrací zpět. Hotelová snídaně už...

7. dubna 2026

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

7. dubna 2026

Migranti v Perském zálivu zvažují, co dál. Buď riskují, anebo se vracejí domů

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Íránské útoky na země Perského zálivu doléhají i na migranty, kteří sem v minulosti odcházeli s vidinou výdělku. Data Mezinárodní organizace práce ukazují, že na Blízkém východě momentálně pracuje až...

6. dubna 2026

Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví...

6. dubna 2026

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

ilustrační snímek

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na...

6. dubna 2026  14:24

Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu...

6. dubna 2026

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

