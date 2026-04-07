Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
Ministerstvo by mělo maximální ceny na další den stanovit odpoledne ve 14 hodin. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně.
Levnější čerpací stanice mohou strop využít i ke zdražení, míní analytici
Ekonomové hodnotí opatření rozporuplně. Moc podle nich nepomohou. Domnívají se, že distributoři budou snížené zisky z prémiových stanic kompenzovat zdražením v menších lokalitách.
„Pokud bude cenový strop stanoven příliš nízko, dočkáme se nedostatku a na některých pumpách prostě a jednoduše nenatankujeme, protože se jim prodej pohonných hmot nevyplatí. Pokud bude cenový strop vysoko, tak nebude mít zásadní dopad,“ sdělil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Distributoři pohonných hmot uvedli, že se opatřením přizpůsobí. Budou se státem spolupracovat na zavedení do praxe. Zároveň ujistili, že opatření by v současné době neměla narušit fungování tuzemského trhu čerpacích stanic ani dostupnost pohonných hmot. Důležité ale podle nich bude, aby se tržní prostředí co nejrychleji vrátilo do normálu.
Od začátku války stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.