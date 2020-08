Ministerstvo posílá obcím 13,4 miliardy, záplatu za pomoc živnostníkům

Jednorázový příspěvek 1250 Kč na obyvatele ministerstvo poskytlo na základě novely o kompenzačním bonusu, která nabyla účinnosti v pátek. Novela dále umožňuje lidem pracujícím na pojištěnou dohodu žádat o státní pomoc.

Zástupci obcí a krajů dříve kritizovali, že vyplácení bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) připraví místní samosprávy o příjmy z daní. Vyplácený příspěvek OSVČ a společníkům malých firem, o který bylo možné žádat do pátku byl fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

„Celkem poskytnutá částka 13,4 miliardy korun navíc dalece přesahuje reálný výpadek obcí odhadovaný na 5,5 miliardy. Vytváříme jim tím tedy i dodatečný polštář pro další investice, které nyní naše ekonomika potřebuje,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V pondělí pošle ministerstvo peníze krajům, ty mají následně podle zákona pět pracovních dní na jejich převod obcím. Ministerstvo tak nevyužije zákonnou 60denní lhůtu. „Očekávám, že nejpozději do půlky srpna tak obce budou mít peníze na svých účtech,“ dodala Schilllerová.

Živnostníkům a společníkům malých s.r.o. dosud finanční správa vyplatila 21,8 miliardy korun. O příspěvek za období mezi 30. dubnem a 8. červnem mohli žádat do pátku, žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. V prvním i druhém období činil příspěvek 500 korun denně.