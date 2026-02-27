Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo

Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné ke konci února.
Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Premiér Petr Fiala navštívil centrální tankoviště ropy ve společnost Mero ČR,...
Premiér Petr Fiala navštívil centrální tankoviště ropy ve společnost Mero ČR,...
Celková kapacita nádrží na tankovišti MERO GERMANY v bavorském Vohburgu an der...
MERO GERMANY přepravilo loni 3,6 milionů metrů kubických ropy. (9. září 2024)
Nového člena představenstva ministerstvo financí, které je jediným akcionářem MERO, vybere ve výběrovém řízení. Představenstvo následně zvolí generálního ředitele.

Radiožurnál uvedl, že pro Pantůčka bylo odvolání překvapením. „Když jsem se dotazoval na důvody, tak mi sděleny nebyly. Je to v pravomoci ministerstva financí a víc nemohu komentovat,“ řekl Pantůček.

Konec ruské ropy v Česku. Po 60 letech nejsme závislí na Družbě, oznámil Fiala

Pantůček se stal generálním ředitelem Mera v červnu 2022. Nahradil Jaroslava Kociána, který zemřel v únoru stejného roku. Pantůček už v minulosti stál v čele společnosti v letech 2005 až 2015. Podle Radiožurnálu mělo Pantůčkovi vypršet nynější funkční období v čele Mera v polovině června a neměl zájem ho prodloužit.

Jediným vlastníkem MERO je stát. Firma je majitelem a provozovatelem českých částí ropovodů Družba a IKL, jenž v Bavorsku navazuje na italský ropovod TAL. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi.

Družba nevyschla. Mohla by přepravovat neruskou ropu, říká šéf společnosti MERO

V roce 2024, za který jsou poslední dostupné údaje, MERO vydělalo 682,4 milionu korun. Čistý zisk meziročně vzrostl o devět procent. Společnost v roce 2024 dopravila do Česka 6,5 milionu tun ropy. Loni MERO dokončilo projekt rozšíření kapacity ropovodu TAL, dodávky jeho prostřednictvím nahradily pozastavení dovozu ruské ropy ropovodem Družba.

Pantůček je už několikátým manažerem firmy kontrolované státem, který ve funkci skončil po loňském nástupu nové vlády Andreje Babiše (ANO). Tento týden nové vedení správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvolalo jejího dlouholetého ředitele Zdeňka Kabátka. V lednu ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal generálního ředitele Lesů České republiky Dalibora Šafaříka.

Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo

Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...

