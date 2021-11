Ministerstvo financí zhoršilo odhad, inflace poroste o šest procent

Šestiprocentní růst cen pro rok 2022 vyvozuje ministerstvo z toho důvodu, že současná inflace je vysoko nad cílem České národní banky. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by příčiny vysokého růstu cen ustupovaly. Do zdražování se už několik měsíců propisuje omezená nabídka základních surovin či komodit pro výrobu, která je způsobena krizí dodavatelských řetězců.



Inflační cíl a realita Inflační cíl ČNB činí dvě procenta.

V září byla inflace na 4,9 procentech.

Podle nedávného vyjádření guvernéra Jiřího Rusnoka se ke konci roku dostane inflace až k sedmi procentům.



Z pohledu spotřebního koše k zářijové meziroční inflaci nejvíce přispěl růst cen bydlení. Imputované nájemné, které se pro tento výpočet používá, vzrostlo o více než 10 procent, uvádí rezort Aleny Schillerové v říjnové makroekonomické predikci.

„Druhý největší příspěvek byl vykázán v oddílu doprava, kde se zvýšily ceny pohonných hmot a olejů o 20,4 procent či automobilů o šest procent,“ píše se v reportu. Významně také rostly ceny alkoholu a tabáku, které pomohlo vyhnat vzhůru .

Ministerstvo komentuje i nedávné razantní zvýšení úrokových sazeb centrální bankou, které má inflaci brzdit. „S ohledem na predikci inflace a předpokládanou postupnou normalizaci měnověpolitických úrokových sazeb by reálné úrokové sazby měly ve zbývající části letošního roku i v roce 2022 působit stimulačně, byť v příštím roce v postupně se snižující míře,“ uvádí report.

Předpokládaný vývoj inflace podle makroekonomické prognózy ministerstva financí z listopadu 2021

Po roce 2022 očekává ministerstvo financí pokles inflace na průměrných 2,5 procenta v roce 2023 a na 2,2 procenta o rok později.

Tahounem jsou domácnosti

Podle ministerstva financí by letos měla ekonomika růst o 2,5 procenta a příští rok o 4,1 procenta. Rezort těmito čísly zhoršil svou predikci. Ještě v srpnu odhadoval, že letos HDP poroste o 3,2 procenta a příští rok o 4,2 procenta. I Česká národní banka nedávno přehodnotila svá očekávání směrem k pesimističtějším číslům.

Tahounem hrubého domácího produktu je nyní hlavně spotřeba domácností a analytici rezortu očekávají, že tomu tak bude i pro příští rok. Pozitivně se do HDP propisují i investice do fixního kapitálu, tedy peníze investované do bydlení či do strojů a zařízení včetně dopravních prostředků. „Ze sektorového hlediska byly klíčové investice soukromého sektoru, nicméně i vládní sektor příspěl k růstu pozitivně,“ píše ministerstvo.

Rezort dále doufá, že se příští rok zlepší saldo zahraničního obchodu, které letos růstovou dynamiku spíš tlumí.

Mírně lepší veřejné finance

Co se týče veřejných financí, ministerstvo je o trochu optimističtější než bylo v srpnu. Celkový veřejný dluh by měl podle MF stoupnout z loňských 37,7 procenta HDP na letošních 43,3 procenta HDP. V roce 2022 by měl vzrůst na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,3 procenta HDP v roce 2024.

Letní a podzimní odhady se nicméně liší jen o desetiny procent. Navíc postoj rezortu financí ohledně veřejného hospodaření dlouhodobě kritizuje Národní rozpočtová rada. Podle ní je plánovaná konsolidace veřejných financí málo ambiciozní. Stát by měl být v příštích letech méně zadlužený, tvrdí ekonomové z rozpočtové rady.