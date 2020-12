Ministerstvo pomůže řidičům uvízlým v Británii, kamionům udělí výjimky

„Aby řidiči neuvízli třeba na německo-českých hranicích z důvodu odpočinku v autě či týdenního odpočinku a mohli dojet domů co nejdříve na svátky, dáme výjimku pro tyto případy, která bude platit mezi 24. prosincem a 23. lednem,“ uvedl mluvčí.



Řidiči podle něj samozřejmě dál musí dbát na bezpečnost a dodržovat i tak například bezpečnostní přestávky. „Hodně řidičů teď spalo ve frontách v kabinách, neměl by to tedy být problém. V případě dalších komplikací můžou řidiči týdenní odpočinek posunout. Poslední opatření je umožnění neustálého čerpání zkráceného odpočinku, to je devíti hodin namísto 11,“ uvedl Jemelka.

Ministerstvo dopravy podle něj také jednalo s ministerstvem vnitra o možnosti, aby tito řidiči do 27. prosince následně mohli dojet do cíle na českém území. „Policie bude posuzovat vždy konkrétní případ a míru jeho společenské škodlivosti. Bude brát v potaz i specifickou situaci v Evropě způsobenou koronavirem a fakt, že daný řidič mohl v některé z evropských zemí kvůli koronaviru uvíznout,“ dodal mluvčí.

Na hranicích s Velkou Británií z obou stran uvízly stovky českých kamionů. Hranice uzavřela Francie a další státy po tomto víkendu, kdy se na Britských ostrovech začala nekontrolovaně šířit nová mutace koronaviru.

Ta je údajně až 70krát nakažlivější než jiné varianty. V úterý Francie souhlasila se znovuotevřením hranice, podmínkou pro její překročení je však negativní test na koronavirus.