Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo

  7:41
Ještě před nedávnem byly výdejní boxy především symbolem rozmachu e-shopů. Dnes se z nich ale stává infrastruktura, kterou využívá i stát. Nejnověji to ukázalo Ministerstvo dopravy, které oznámilo, že lidé by mohli dostávat registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů. Jak to dopadne je nasnadě. Ve stejné době přichází Ministerstvo pro místní rozvoj s krokem, který může další rozvoj boxů výrazně zkomplikovat.
ilustrační snímek

Ministerstvo dopravy představilo novelu zákona o provozu vozidel, která počítá s dalším zjednodušením dopravních agend. Jednou z hlavních novinek je možnost zasílání registračních značek nebo osvědčení o registraci vozidla právě prostřednictvím výdejních boxů.

Resort dopravy mluví o omezení návštěv úřadů, automatizaci a zjednodušení služeb pro občany. Stát tím zároveň ukazuje, že výdejní boxy nejsou jen komerční služba pro e-shopy, ale infrastruktura, kterou lze využít i pro veřejné služby. Například od července 2025 je možné si prostřednictvím Portálu občana vyzvednout v boxu řidičský průkaz.

„Úspěch doručování řidičských průkazů do výdejních boxů ukázal, že občané chtějí státní služby využívat stejně pohodlně jako ty běžné komerční. Proto nově chceme umožnit vyzvedávání registračních značek nebo osvědčení o registraci vozidla také ve výdejních boxech a na výdejních místech. Současně náš návrh počítá i se zavedením přenositelnosti registračních značek, takže si lidé budou moci svou značku ponechat i při změně vozidla. I tady platí, že chceme občanům ušetřit čas, administrativu a zbytečné návštěvy úřadů,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik v tiskové zprávě, kterou resort zveřejnil na svých webových stránkách.

Resort dále zavádí přenositelnost registračních značek, automatizaci úkonů spjatých s registrací vozidel, automatický zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel v případě ekologické likvidace vozidla a ukládání značek do depozitu bez nutnosti návštěvy úřadu.

Stejným směrem se nyní ubírá i Ministerstvo zdravotnictví. To prosazuje možnost výdeje vybraných léků na předpis prostřednictvím výdejních boxů, výdejních míst nebo doručení skrze kurýra. Změnu chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zavést do praxe nejpozději od ledna 2028. Zároveň slibuje dodržení bezpečnostních standardů a možnost odborné konzultace.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Nielsen, který proběhl mezi 1 045 respondenty ve věku 18 až 70, by tuto službo využilo 70 % Čechů, dalších 16 % to zvažuje. Většina považuje službu za bezpečnou.

Boxy dnes fungují prakticky v každém městě i množství obcí, kde hrají zásadní roli. Česko se dlouhodobě potýká s úbytkem kamenných poboček služeb, ať už jde o pošty, banky, nebo některé lékárny. Výdejní boxy naopak expandují i tam, kde se klasické provozovny ekonomicky nevyplatí. Pro mnoho lidí už dnes představují nejrychlejší a nejdostupnějších způsob, jak si vyzvednout zásilku bez čekání a bez omezení otevírací dobou.

Podle aktuálního průzkumu od společnosti ResSolution využilo v posledních 12 měsících výdejní box 83 % Čechů. Téměř 70 % z nich využívá boxy minimálně jednou do měsíce. V Česku dnes funguje přibližně 15 tisíc výdejních boxů. Největší síť má Zásilkovna s více než šesti tisíci boxy. Dalšími velkými provozovateli jsou Alza, PPL nebo DPD. Podle Asociace pro elektronickou komerci by letos mohl počet boxů vzrůst až na 17 tisíc.

Do tohoto trendu ale nyní vstupuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To chce v novele stavebního zákona nově zařadit výdejní boxy mezi drobné stavby. Podle ministerstva má jít o odstranění nejasností, protože boxy se dosud pohybovaly „na pomezí“ mezi stavbou a výrobkem. Paradoxní přitom je, že samotné ministerstvo dosud ve své platné metodice uvádí, že výdejní boxy nelze považovat za stavbu a nepodléhají tak stavebnímu zákonu.

Návrh už řešil hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, který odmítl pozměňovací návrh poslance ODS Jiřího Havránka na zmírnění podmínek pro instalaci boxů. Místopředseda hospodářského výboru, Michal Kučera (TOP 09) přitom uvedl, že výdejní boxy nepotřebují přísnější regulaci. „Jde naopak o službu, která zjednodušuje logistiku, odpovídá potřebám moderní e-commerce a zvyšuje komfort občanů. Zavádět pro ně režim srovnatelný se stavbami považuji za nepřiměřené,“ uvedl pro ČTK.

Kritika přitom přichází nejen od provozovatelů, ale i od části odborné veřejnosti. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška upozorňuje, že by provozovatelé nově museli splnit až 21 skupin pravidel a každá z více než šestí tisíc obcí by mohla mít vlastní podmínky. Podle něj jde o zbytečné vytváření nových bariér v situaci, kdy se sektor dokázal regulovat sám. „Byla by to velká byrokratická zátěž,“ vysvětlil.

Podobně mluví i provozovatelé. Ředitel Zásilkovny David Soukup varuje, že nová pravidla mohou omezit schopnost rychle reagovat na poptávku. „Opakovaně řešíme situace, kdy je konkrétní box na hraně kapacity a je nutné v dané lokalitě rychle posílit síť. Pokud bychom nedokázali reagovat včas, znamenalo by to okamžité zhoršení služby pro zákazníky,“ řekl Soukup. Pokud někde box překáží nebo je nevhodně umístěný, obce už dnes mají dostatek prostředků, jak situaci řešit.

Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo

