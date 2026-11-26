Společnost Alza na konci října zavedla v pilotním režimu výdej léků na předpis do vybraných boxů v Praze a okolí, a to pro omezený okruh zákazníků. Proti projektu se postavily Česká lékárnická komora (ČLnK) i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Alza minulý týden výdej po preventivní výzvě SÚKL pozastavila a vyzvala ministerstvo k jednání.
Ministerstvo podle Martina Novotného z tiskového oddělení v současnosti jednání s Alzou neplánuje. „Ministerstvo zdravotnictví má v oblasti zásilkového výdeje léčiv jasnou představu o dalším směřování, která se promítá do již připravené novely zákona. V tuto chvíli se proto soustředíme především na další postup v rámci legislativního procesu,“ řekl.
Ministerstvo by s Alzou jednat mělo, říkají experti
Pro zahájení diskuse jsou i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Podle Prymuly může zásilkový výdej léků na předpis pacientům výrazně usnadnit přístup k léčbě, zejména chronicky nemocným, lidem s omezenou pohyblivostí nebo těm, kteří jen obtížně skloubí návštěvu lékárny s pracovními či rodinnými povinnostmi. Zároveň upozornil, že musí být zajištěno odborné posouzení farmaceutem, potřebné poučení pacienta, bezpečné podmínky skladování a přepravy i jasná odpovědnost až do převzetí léčiva.
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Ministerstvo by podle Prymuly mělo ke společnému jednání jednoznačně přizvat Alzu, SÚKL, lékárnickou komoru, zástupce pacientů i další poskytovatele. Prymula doplnil, že je potřeba rozlišovat mezi odborným výdejem léčiva a jeho následným doručením.
Pro iDNES.cz dále uvedl, že vývoj se nedá zastavit. „V blízké budoucnosti balíček s léky doručí domů dron. Zatím by to měli dělat kurýři. Budou muset dodržovat takové podmínky, aby neznehodnotili léky. Ale neměl by to být problém, v řadě zemí už to funguje.“
Farmaceut Vladimír Finsterle, zakladatel první české internetové lékárny a člen představenstva Evropské asociace elektronických lékáren, pro iDNES.cz uvedl, že zásilkový výdej funguje v devíti evropských zemích. Tam podle něj vyřešili i teplotní ochranu léků při rozvozu a služba nezpůsobila žádnou katastrofu pro lékárenskou síť. Připouští však, že některé malé lékárny zaniknou.
„Zavírají se už teď. V Česku i jinde, kde zásilkový výdej ještě povolený není. Končí hlavně venkovské lékárny. Důvody jsou ekonomické, ale příčin je víc. Patří k nim zejména růst provozních nákladů, které nelze promítnout do ceny léčiv, neochota mladých převzít podnikatelské riziko či odchod lékařů z venkova. Když ve vesnici skončí praktický lékař pro děti nebo dospělé, tamní lékárna ztrácí většinu receptových tržeb a zanedlouho končí také,“ popisuje Finsterle.
Češi doručování léků chtějí
Průzkum společnosti Nielsen ukázal, že 86 procent respondentů by využilo doručení léků do výdejního boxu, výdejního místa nebo přímo domů kurýrem. Pro 60 procent dotázaných by zásilkové doručení léků na předpis skutečně znamenalo usnadnění života.
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Zásilkové doručování léčiv navíc není pro české zákazníky žádnou novinkou. Podle stejného průzkumu si 42 procent Čechů již nyní nechává doručovat volně prodejné léky domů nebo do výdejních míst a boxů. Zkušenosti s touto službou jsou přitom převážně pozitivní. Devět z deseti jejích uživatelů ji hodnotí kladně. Zájem o doručování léků na předpis je ještě výraznější mezi lidmi, kteří už mají zkušenost s objednáváním volně prodejných přípravků. V této skupině by novou možnost využilo 84 procent respondentů.
Zájem veřejnosti dokládají i komentáře čtenářů u článků redakce iDNES.cz. Jeden z diskutujících například uvedl: „Máme e-recept v mobilu, ale pro krabičku musíte poníženě naklusat k pultíku v otvírací době, protože bez povinného pohledu do očí magistra a otázky na klientskou kartičku by se zhroutil svět. Jakmile někdo nabídne vyzvednutí ve skříňce ve 21. století, zkostnatělý cech a byrokratický skanzen dostanou hysterický záchvat a mávají dvoumilionovými pokutami za hrdelní zločin plné moci. Nejde o žádné bezpečí pacienta, ale o křečovité hájení teplých místeček a strach ze ztráty monopolu na razítka. Úřad sice slibuje novelu, ale naším tempem ji schválí až v době, kdy nám pilule budou doručovat drony na Mars. Běda, kdyby byl občan samostatný a nemusel stát v trapné frontě jako v minulém století.“