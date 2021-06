Pandemické trápení minipivovarů zmírnily prodeje v obchodech, říkají sládci

Obchodní řetězce pozorují rostoucí zájem o piva z malých pivovarů dlouhodobě a meziročně evidují až pětinásobný růst prodejů.

„V průběhu krize jsme začali spolupráci s různými minipivovary rychle rozvíjet a navazovat obchodní partnerství. Jejich hlavní odbytiště, hospody, zůstaly zavřené, a tak jim prodej lahvových piv ve velkém distribučním kanále pomohl vyřešit existenční problémy,“ potvrzuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Během pandemického roku minipivovary propadly ve výrobě o 25 až 30 procent. Jejeich počty se však stále rozrůstají, a i když se nárůst zpomalil, nezastavil se.

„Definitivně zavřelo pět minipivovarů (jedno procento) a utlumilo či pozastavilo činnost 25 minipivovarů (pět procent). Samozřejmě, každý další prodejní kanál je velké plus a prodej v řetězcích je pro minipivovary sice náročný, ale v současné době nezbytný,“ potvrdil Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Minipivovary měly v době pandemie kvůli uzavřeným restauracím omezené distribuční kanály. A mnohdy stál prodej na obchodech, které se snažily dostat piva do povědomí zákazníků.

Některé malé pivovary ovšem s takovou nabídkou začaly již před vypuknutím pandemie. V roce 2017 začal třeba krnovský minipivovar Nachmelená opice spolupracovat s obchodním řetězcem Globus.

„Jako první jsme začali dodávat do Ostravy a do Opavy. Od roku 2019 dodáváme do Brna a v poslední době jsme přidali Havířov. Od začátku jsme brali prodej našeho piva v hypermarketu Globus jako vzájemně prospěšnou aktivitu,“ řekl Jiří Valenta, jednatel minipivovaru.



Regionální pivo míří za hranice svého kraje

Před čtyřmi lety hypermarkety Globus zalistovaly do své nabídky první piva z minipivovarů. V současnosti jich nabízí přes šest desítek. „Když už zákazníci sáhnou do regálu po pivu z minipivovaru, jde o ležáky nebo speciály typu Ale, Apa, Ipa a piva s vyšším procentem alkoholu. Úspěšně se prodávají piva z Moravy, Českého Švýcarska a dalších regionů,“ říká František Wagner, ředitel category Food hypermarketů Globus.

Podle zástupců ze společnosti Globus je pivo převážně regionální záležitostí. „Minipivovary z okolí Brna zákazníci znají a častokrát také milovníci piva tyto minipivovary navštěvují osobně a po osobní návštěvě se zajímají, kde mohou pivo ve svém okolí koupit. Nejširší zastoupení minipivovarů v našich hypermarketech je právě na Moravě,“ dodává Wagner. Globus má proto v každém z patnácti hypermarketů odlišnou nabídku piv z malých pivovarů.

Také obchodní řetězec Albert spolupracuje s přibližně s pěti desítkami minipivovarů a nabízíme dvě stovky různých druhů piv. „Kouzlem této nabídky je, že je převážně cílena regionálně a piva prodáváme kolem pomyslného komína minipivovarů, takže jsou skutečně lokální,“ říká Mareček.

„V rámci naší nabídky piv podporujeme samozřejmě i lokální minipivovary, jejich piva jsou ve stabilní nabídce pro naše zákazníky a vždy respektují jejich regionální působnost,“ dodává Václav Koukolíček, tiskový mluvčí Tesco.



Ovšem některá ryze regionální piva si razí cestu i mimo hranice svých krajů. Příkladem je minipivovar z Jarošova u Uherského Hradiště, který své povědomí, image a trial značky buduje i mimo komín.



„Start spolupráce s Albertem pro nás znamenal hlavně diverzifikaci prodejních kanálů, kterou urychlil covid. Při zavřené gastronomii byl jakýkoliv nový zákazník vítaný. Neuvěřitelně příjemně nás ale překvapilo, jak naše pivo funguje a skvěle se prodává nejenom na Slovácku, ale i v Brně a Praze,“ chválí si ředitelka Jarošovského pivovaru Veronika Mandová.

Sudové trendy

Zákazníci čím dál víc v našich obchodech poptávají piva v malých soudcích. Jde jak o praktické, tak i ekologické balení.

„Rozhodně je to trend, který řešíme na letní sezonu již několikátým rokem a aktuálně jsme v červnu zalistovali dalších deset druhů patnáctilitrových sudů od různých dodavatelů,“ říká Wagner z Globusu.

To pociťují i minipivovary. „Po celou dobu dodáváme do hypermarketů Globus lahvové pivo. Dnešní trendy nám ukazují že se výrazně zvýšil, zvláště v době pandemie prodej malých sudů, které zákazníci berou na malé oslavy, přátelské posezení, nebo jen tak na zahrádku. Proto jsme rádi, že se nám sem letos podařilo zalistovat i patnácti litrové sudy,“ řekl Jiří Valenta z Nachmelené opice.

Podle Jana Šuráně si takové balení piv však nemůže dovolit každý minipivovar. „Kdo ale může, tak ho dělá. Budoucnost to je.“

Bez lednice ani ránu

Prodej regionálního piva v obchodech vyžaduje i investice, protože mikropivovary zpravidla pivo nepasterují a některé nemají ani filtrační zařízení, takže piva mají krátkou trvanlivost a musí se uchovávat v chladu.

„Lokální řemeslná piva nakoupí zákazníci ve více než stovce našich prodejen, v letošním roce plánujeme jejich počet téměř zdvojnásobit. Proto prodejny vybavujeme prosklenými lednicemi právě na tuto nabídku,“ doplňuje ředitel komunikace obchodů Albert.



Cesta autentického pivního řemesla je podle Mandové správná a craft tím získává zajímavý podíl na trhu. „Albert byl jedním z prvních řetězců, který tento trend bere opravdu vážně, a nám se moc líbí, jakým způsobem naše pivo prezentuje. Nejde jen o ledničky, bez kterých naše nefiltrované pivo nepřežije, ale i adekvátní prostor a formu vystavení,“ dodává.