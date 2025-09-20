Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé částky, si od ledna po zavedení minimálního důchodu polepší. Někteří začnou dostávat i o pár tisícikorun víc. Starobní důchodci nebudou mít méně než 9 800 korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Invalidům bude sociální správa posílat měsíčně podle jejich stavu a schopnosti pracovat od 6 534 korun, 7 350 korun, nebo 9 800 korun. Vdovy a vdovci by měli mít aspoň 7 350 korun a sirotci 6 860 korun. Vyplývá to z důchodové ročenky a z nařízení o valorizaci penzí, které se chystá ve středu schválit vláda.

Starobní důchod pod 10 tisíc korun mělo loni 34 600 osob, tedy necelá dvě promile starobních důchodců.

Minimální důchod je součást důchodové reformy. Nejnižší možná starobní penze odpovídá pětině průměrné mzdy. Polovinu částky tvoří solidární pevný díl, který je pro všechny stejný. Druhá polovina je zásluhová procentní výměra, v níž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky či počet dětí.

Za malými penzemi bývá placení malých odvodů

Podle chystaného nařízení solidární část má příští rok činit 4 900 korun, stejně vysoký má být i minimální procentní díl. Starobní důchody tak budou začínat na 9 800 korunách.

Loni podle statistické důchodové ročenky pobíralo starobní penzi pod 10 tisíc korun 34 608 osob - 18 216 žen a 16 392 mužů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v minulém roce přiznala nižší než desetitisícovou částku nově 3 334 lidem.

Za velmi malými penzemi bývá placení malých odvodů i krátká odpracovaná doba. Díky pravidelným valorizacím se počet starobních důchodců a důchodkyň, kteří nedostávají ani 10 000 korun, snižuje. Podle úřadu ale bude přibývat těch, kteří léta platili jen minimální důchodové pojištění, takže se jim pak vypočítá také nízký důchod.

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Starobní penzi do 5 tisíc korun mělo loni od ČSSZ celkem 9 066 lidí, od 5 do 6 tisíc korun 2384 osob, od 6 do 7 tisíc korun 4 272 žen a mužů a od 7 do 8 tisíc korun pak 4 738. Mezi 8 a 9 tisíci korunami úřad měsíčně posílal 6 275 seniorům a seniorkám, mezi 9 a 10 tisíci pak 7 873.

Vedle minimálního starobního důchodu se od ledna nastaví i minimální invalidní a pozůstalostní penze. Invalidům třetího stupně bude sociální správa vyplácet měsíčně nejméně 9 800 korun.

Stát poskytuje ještě dávky

Pod desetitisícovou hranicí mělo loni invalidní důchod třetího stupně 8 906 osob. Invalidní důchod druhého stupně bude muset činit aspoň 7 350 korun. Do 7 000 korun dostávalo loni 4 240 lidí, dalších 3 266 mělo částku od 7 000 do 8 000 korun. Invalidé prvního stupně by měli pobírat od ledna minimálně 6 534 korun. Pod 7 000 korunami bylo v minulém roce 15 224 osob, z nich mezi 6 000 a 7 000 korunami 11 049.

Vdovám a vdovcům od příštího roku připadne minimálně 7 350 korun měsíčně. Procentní výměra u nich odpovídá pěti procentům průměrného výdělku. U dětí jsou to pak čtyři procenta. Sirotci by tak měli pobírat nejméně 6 860 korun.

Lidem s velmi nízkými penzemi stát poskytuje ještě dávky. Získat mohou třeba příspěvky na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc. Od října čtyři dosavadní podpory nahradí jedna.

Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

