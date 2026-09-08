Minimální mzda v roce 2027 bude celkem 24 900 korun měsíčně. Rozhodla o tom v pondělí vláda, když schválila příslušné nařízení. Oproti dnešku to znamená zvýšení o 2 500 korun. Hodinová minimální mzda, jíž se využívá hlavně u brigád a práce na dohodu, se zvýší na 149,40 Kč ze současných 134,40.
Minimální mzda roste každoročně, zvedá se totiž jak průměrná mzda, s níž se počítá, tak koeficient, který určuje její výši. V roce 2027 bude odpovídat 44,6 procenta průměrné mzdy. Postupně má koeficient růst až na 47 procent v roce 2027.
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Vzrostou náklady firmám i veřejné sféře
„Příští rok bude navýšení o 2 500 korun. Na rok 2028 máme předpoklad o 2 000 korun,“ vypočítal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Minimální mzdu pobírá v současnosti asi 181 000 lidí.
Zvýšení minimální mzdy bude pro firmy znamenat o 5,9 miliard větší mzdové náklady, pro nepodnikatelskou sféru pak o více než 20 miliard. Jsou v tom započítány také náklady na zvýšení zdravotního a sociálního pojištění. Celkově se náklady na jednoho zaměstnance zvýší ne o dva a půl tisíce, ale o víc než 3 300 korun.
|Nárůst měsíčních mzdových nákladů na 1 zaměstnance
|Nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře
|Nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře
|2027
|3 345 Kč
|5,9 mld. Kč
|20,61 mld. Kč
|2028
|2 676 Kč
|4,7 mld. Kč
|25,67 mld. Kč
|Zdroj: důvodová zpráva k nařízení
Zvýší se zdravotní pojištění
Od výše minimální mzdy se odvíjejí také některé další částky. Jde zejména o minimální měsíční platbu zdravotního pojištění, kterou kromě zaměstnanců s minimální mzdou platí i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy například i studenti nad 26 let. Nyní tato částka tvoří 3 024 korun, nově to bude vycházet na 3 362 Kč. Částka se počítá jako 13,5 procent z minimální mzdy, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
Minimální zdravotní a sociální zálohy OSVČ se však odvozují od tzv. průměrné mzdy, kterou stanoví vláda nařízením podle všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Návrh těchto parametrů pro rok 2027 už MPSV předložilo 21. srpna 2026 a připomínkové řízení skončilo 28. srpna. Nové částky pro rok 2027 budou známé během podzimu.
Hlídačkovné bude 8 300 Kč
Na minimální mzdě závisí také zcela nová dávka, již vyplácí od září letošního roku úřad práce a které se přezdívá hlídačkovné. V zákoně je určeno, že jeho výše je rovna třetině minimální mzdy. Nyní je to necelých 7,5 tisíce, od ledna vzroste hlídačkovné na 8 300 Kč.
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Na „pracáku“ si bude možné víc přivydělat
Změna v minimální mzdě se dotkne také lidí, kteří jsou evidovaní na úřadě práce, ale nepobírají podporu v nezaměstnanosti a místo toho si přivydělávají v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tj. nejčastěji na dohodu o pracovní činnosti. Vydělat si mohou maximálně polovinu minimální mzdy, nově tedy téměř 12 a půl tisíce měsíčně.
|Období
|Minimální mzda
|Max. měsíční výdělek (polovina min. mzdy)
|Nyní (rok 2026)
|22 400 Kč hrubého
|11 200 Kč hrubého
|Od ledna 2027
|24 900 Kč hrubého
|12 450 Kč hrubého
Zdanění důchodů se dotkne jen mála lidí
Od minimální mzdy se odvíjí i zdanění vysokých důchodů. Od daně z příjmu jsou osvobozené ty, které ročně nepřekročí 36násobek minimální mzdy. Ten se tedy nově také zvedá.
Platit daň z důchodu budou v roce 2027 lidé, kteří ročně dostanou penzi v celkové výši přes 896 400 Kč (měsíčně přes 74 700 korun). Takové penze jsou ale v Česku výjimečné, podle údajů ČSSZ měla důchod přes 70 tisíc ke konci roku 2025 jen zhruba stovka lidí.