Nemohli jsme milionu ve zlatě uvěřit. Čtenář iDNES.cz převzal rekordní výhru

Předání souboru unikátních investičních mincí vydané Českou mincovnou v celkové hodnotě milion korun se uskutečnilo v prostorách pobočky České mincovny v Praze.

Hlavní výhru v podzimní Megahře o zlato na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz si odnesl 48letý IT odborník z Karlových Varů Pavel Lintemer.

Věřil jste, že vyhrajete?

Přiznám se, že nevěřil. Nestává se mi to běžně, takže mi to došlo až v momentu, kdy mi od vás začaly chodit e-maily o výhře a o potvrzení údajů.

Co jste musel pro výhru udělat? Kolik času jste hře věnoval?

Pro výhru stačilo jenom klikat. Věnoval jsem tomu třikrát denně pět minut. Jsem věrným čtenářem iDNES Premium již několik let. Myslím, že mi to možná pomohlo v tom, že některé články zde byly hodnoceny dvojnásobkem bodů.

Co vám na výhru řekli doma?

Manželka reagovala podobně jako já a nemohla tomu uvěřit. Syn zase přemýšlel, za co by se to dalo utratit.

Jak hodláte výhru využít?

Zatím nevíme, uvidíme, jak se bude měnit hodnota zlata. K Vánocům bychom s rodinou rádi odjeli na zápas americké NBA, tak uvidíme, jestli se do toho plánu výhra nepromítne.

Takže předpokládám, že členem iDNES Premium zůstanete i nadále?

Ano, to každopádně. Líp se to potom čte.

Podzimní Megahra o zlato se konala od 7. října do 17. listopadu. Kromě hlavní výhry, kterou získal Pavel Lintemer, jsme rozdali také 41 denních výher v hodnotě tisíc korun a sedm týdenních prémií v hodnotě 20 tisíc korun.

„Vítěz musel především jako každý předešlý výherce číst naše články, máme rádi naše věrné čtenáře. Slíbili jsme, že každý rok bude výhra v soutěžích o něco vyšší. Minulý rok to bylo půl milionu korun, nyní něco málo přes milion. Rozdíl byl ale v tom, že si konečnou výši jackpotu vybrali sami čtenáři. Čím více četli a čím více posbírali mincí, tím vyšší byla výsledná výhra,“ vysvětlil šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser letošní podzimní soutěž.

„Mám velkou radost, že vyhrál právě sympatický pan Lintemer z Karlových Varů, který již ví, jak s penězi naloží. Potěšilo mě i to, že je náš pravidelný čtenář, má dlouhodobě předplacené iDNES Premium a je s ním spokojený,“ uvedl Kaiser.

Věří, že i příští rok si čtenáři budou moci zahrát o vysoké výhry při čtení iDNES.cz a portálu Lidovky.cz. „Ambicí je vyšší výhra než tentokrát, tedy více než jeden milion korun,“ řekl.

Megahra o zlato

Podmínkou pro účast v soutěži byla obecná registrace na iDNES.cz. Od pondělí 7. října do neděle 17. listopadu jsme rozmístili do náhodně vybraných článků napříč rubrikami symbol zlaté mince, kterou pak čtenáři mohli sbírat.

Sbírání bodů prováděli kliknutím na obrázek mince. Každý sebraný zlaťák se započítával do denního a celkového skóre, které mohli kontrolovat na své kartě hráče.

Čtenáři, kteří během dne nasbírali alespoň 15 mincí, byli zařazeni do slosování o denní prémii 1 000 korun. Pokud se jim podařilo během kalendářního týdne nasbírat 150 mincí, soutěžili o týdenní prémii v hodnotě 20 tisíc korun.

Každý soutěžící, který do soutěžního formuláře nasbíral v období mezi 7. říjnem a 17. listopadem nejméně 1000 mincí, postupoval do slosování o hlavní cenu, kterou byl soubor zlatých investičních mincí České mincovny.

Soutěž se řídila pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., ta najdete zde.