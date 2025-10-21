I přes Hegrovu třicetiletou praxi šperk s takovým počtem diamantů nikdy nevyráběl. Ve zlatnictví je to podle jeho slov rarita.
„Idea darovat šperk v hodnotě jednoho milionu korun nás přivedla k tomu, že když by šlo například o prsten s jedním samostatným přírodním diamantem, tak i za tuto vysokou sumu to bude stále drobná věc,“ přibližuje Vladimír Kondratěnko, majitel společnosti Arete Diamond a partner soutěže o speciální diamantovou trofej v hodnotě jednoho milionu korun. „Mým záměrem bylo, aby si výherce mohl případně tento exkluzivní šperk, diamantovou trofej, někde vystavit,“ dodává.
|
Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Jen samotné zasazování kamenů zabralo tři dny, celková tvorba šperku je asi na dvanáct pracovních dní. Vše začíná u 3D návrhu ve speciálním programu. „Díky tomu ve finále vypadá podle našich představ. V tomto případě nejsem zastánce čistě ruční práce, při bližším zkoumání totiž zjistíte, že šperk není symetrický. Takhle je to ale přesné na mikrony. Program pomáhá i při plánování pozic jednotlivých kamínků tím, že je nedovolí zasadit tam, kam by nepasovaly. Toho by si člověk všimnout nemusel,“ podotýká Kondratěnko.
Diamanty z Botswany či Namibie
Dále už výroba směřuje přímo do dílny. Ta Hegrova patří mezi jedny z nejvybavenějších v celé republice. Nachází se tu vše, co je k výrobě kompletního jednoho šperku potřeba. Prvním krokem je tvorba přední části artefaktu, kde budou zasazeny diamanty. K tomu je třeba nejprve na 3D tiskárně vytisknout voskový prototyp, který slouží pro následné odlití formy. V tomto případě jde o 56 hodinový proces.
„Používáme tiskárnu, která se ani zdaleka nepodobá těm domácím. Tato tiskne s precizností na tisíciny milimetrů, proto to trvá tak dlouho,“ zdůvodňuje Hegr. Stroj, který je zároveň nejnovějším technickým přírůstek v jeho dílně, si velmi chválí, ušetří mu totiž oproti dříve využívaným postupům mnoho času.
Tradiční ruční práce jsou stále nedílnou součástí celého procesu výroby, využít technologie totiž není možné u všeho. Příkladem je samotné lití zlata. „To se nezdaří vždy na první pokus. Když se nám nezdá, že je to ono, vytvoříme nový odlitek. Nejde o to, že to byl vyloženě vadný kus, snažíme se ale dosáhnout maximální kvality. Ty nepovedené se dají zase jednoduše roztavit,“ míní Hegr a ukazuje přitom dva odlitky, které tento osud čeká.
Jeden z nich má navíc znatelné nazelenalé fleky vzniklé oxidací. Klenotník však ubezpečuje, že zrovna to není vada, kvůli které je třeba odlitek předělat.
„U 14karátového zlata, které jsme použili, se to stává. Aby získalo typickou žlutou barvu, musí projít chemickým ošetřením, například za pomoci kyseliny sírové. Ryzí zlato tento problém nemá, ale je zase velmi měkké a u takového šperku by s ním špatně pracovalo,“ odůvodňuje svou volbu.
Na fasování v klidu a bez nátlaku
Závěrečným a zároveň nejnáročnějším krokem je fasování. Kámen po kameni musí fasér zasadit mezi takzvané krapny – malé úchytky, které je třeba okolo diamantu upevnit. Původ všech 1 300 diamantů je v případě tohoto šperku různý, primárním zdrojem je ale Afrika, zejména Botswana a částečně Namibie.
„U větších kamenů je vždy uvedeno místo původu, u těch drobných se ale řeší jen původ lotu, tedy jak byly spolu prodány. Jakmile se totiž skoupí, řadí se podle barvy a čistoty, čímž se smíchají kameny z různých zemí. Máme ovšem potvrzené, že jde o kameny z legitimních zdrojů, tedy ne o ruské nebo krvavé diamanty,“ říká Kondratěnko.
Hegr zdůrazňuje, že nejdůležitější je při fasování opatrnost. Ačkoliv to může znít jako paradox, diamant je i přes svůj titul nejtvrdšího přírodního materiálu na světě velmi křehký.
Soutěž Milionový diamant
Začíná 20. října a končí 30. listopadu.
V článcích a rubrikách sbírejte kliknutím symboly diamantu.
Soutěž je pro registrované uživatele iDNES.cz.
Každý den se hraje o 2 000 korun, v týdenním slosování je 10 000 korun.
Hlavní výhra se bude losovat z těch čtenářů, kteří do konce soutěže získají aspoň tisíc diamantových symbolů. Je jí trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty v hodnotě 1 000 000 Kč. Výhru do soutěže věnuje značka Arete Diamond.
„Na to je třeba dbát zejména u velkých investičních kamenů, které samy o sobě dosahují hodnoty v řádech milionů korun,“ říká a ukazuje na zásnubní prsten s velkým bílým kamenem ve tvaru kapky, který spolu s Kondratěnkem označují za jednu z největších výzev za poslední dobu.
„Roli hraje také tvar. Nechci říct, že diamant s kulatým brusem je pro nás jednodušší, ale určitě je méně problematický, protože nemá tu křehkou špičku jako kapka,“ dodává zlatník.
Pro správné zasazení kamene, aniž by se poškodil, je také nutné, aby byl fasér uvolněný a především ne pod tlakem. „Podařilo se nám získat speciální pojištění, který případné poškození pokryje. Naštěstí jsme to u žádného cennějšího kamene řešit nemuseli. Že ale praskne velikostně podobný těm ve výherním artefaktu, to se občas stane,“ uzavírá Kondratěnko.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 10. v 9:00 hodin
|22. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 10. v 9:00 hodin
|23. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 10. v 9:00 hodin
|24. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 10. v 9:00 hodin
|25. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 10. v 9:00 hodin
|26. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|27. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
|28. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
|29. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
|30. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
|31. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
|1. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
|2. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.