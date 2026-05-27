„Multimiliardová výhra není jen radost, ale také obrovský nápor na psychiku, na který není nikdo z běžného života připravený. Nejdůležitější radou proto je: zůstaňte v anonymitě, zastavte se, vydechněte a nenechte se nikým tlačit do rychlých rozhodnutí. Máte dost peněz na to, aby vás inflace v řádu měsíců neohrozila, takže váš nejcennější spojenec je teď čas na rozmyšlenou,“ radí výherci manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Petr Zajíc z Amundi, největšího správce investic v Evropě, takové klienty má. Podle něj není potřeba tak obrovský objem peněz ještě zvětšovat. „Výherce by neměl významně investovat do rizikových aktiv, nepotřebuje to. Má se primárně snažit peníze ochránit, nepřijít o ně,“ vysvětluje Zajíc. Proto je podle něj nejlepší uložit je spíše konzervativně a široce diverzifikovat. „To znamená rozložit je na mnoho různých investic v různých zemích do různých sektorů, nesázet jen na jednu kartu.“
U několikamiliardového majetku už podle Koděry není cílem vydělat další miliardu za každou cenu, ale rozumně hodnotu majetku udržet. „Ideální je rozdělit peníze mezi více institucí – žádná banka by vám v této situaci neměla říct ‚dejte všechno k nám‘, ale měla by vám pomoci postavit tým odborníků a nabídnout kombinaci stabilních výnosů a dalších investic.“
Peníze je nutné rozložit na více míst
Že klíčem k úspěšné správě velkého majetku je jeho pomyslné rozdělení na více segmentů, souhlasí i partner rodinné kanceláře One Family Office Filip Čabart. Ten řídí investiční infrastrukturu pro řadu movitých českých a slovenských rodin.
„Důležitá je právě diverzifikace, a to v jednotlivých třídách majetku i v různých světových ekonomikách. Sofistikovaná alokace majetku je ale již složitější disciplína, kde je sice důležité chápat základní logiku, ale vlastní provedení je lepší svěřit profesionálům. Ti mohou od začátku pomoci podle individuálních požadavků nastavit strukturu, která pomůže nově nabyté jmění ochránit tak, aby zajistilo výherce na další roky,“ popisuje.
Jak takové rozdělování majetku v praxi funguje, vysvětluje Koděra: „Poté, co si po pár měsících ujasníte své priority a co vlastně od života dále chcete, je čas najít si zkušeného partnera. Privátní bankéř pro vás v tu chvíli hraje roli průvodce v úplně novém světě, protože je na práci s takto enormním majetkem zvyklý a dokáže vám ho pomoct ochránit. Celé je to pak o tom si v klidu sednout, společně probrat vaše budoucí plány a cíle a nastavit jasnou strategii, jak podle toho s penězi začít pracovat.“
A jaké konkrétní produkty by si měl výherce pořídit? Platí i pro něj pravidlo dát třetinu do nemovitostí, třetinu do akcií a třetinu do dluhopisů? Nebo je snad má nechat jen tak ležet na účtu v bance? „Ideální by bylo investovat hodně do státních dluhopisů, to je velice bezpečná, konzervativní možnost, aktuálně se zajímavým výnosem. I pokud mají roční výnos jen pár procent, každý rok z nich na účet výherce dostane slušný balík peněz,“ počítá Zajíc.
„Určitě je prostor i pro investice do akcií, ale opět bych spíše volil ty méně rizikové, třeba s vysokým dividendovým výnosem. Do ultrarizikových investic, které slibují víc než desetiprocentní výnos, bych nedoporučoval dávat víc než jednotky procent a obzvlášť zde je potřeba diverzifikovat. A samozřejmě pár procent také může utratit, užít si,“ radí Zajíc. Zbytek nákladů by měl bezpečně pokrýt výnos z uložených peněz.
Hlavně o všechno nepřijít
Poznat profesionálního správce majetku je složité. „Když člověk vyhraje velké peníze, je důležité vybrat skutečně vhodného profesionála, který dokáže poradit. Zásadní je nedělat ukvapená rozhodnutí. Než někomu svěříte svoje finance, je třeba si dobře ověřit, co se mu už ve světě investic a správy majetku podařilo,“ radí Čabart. Podle něj by podstatná část majetku, který spravuje, by měla být správce samotného. „Nejlépe vám poradí člověk, který umí velmi dobře, velmi dlouho a především konsistentně spravovat vlastní peníze.“
„To, že veřejnost vůbec nic neví o výherci, který před několika lety také vyhrál miliardovou částku, je známka toho, že s vyhranými penězi dokázal naložit dobře. Kdyby o ně přišel, všichni to vědí,“ hodnotí Zajíc. „Poradenství Allwynu funguje a dokáže výherce nasměrovat k důvěryhodným správcům.“