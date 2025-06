Národní centrála proti organizovanému zločinu nyní prověřuje kauzu kolem ministra Blažka a jeho bitcoinového daru od muže s trestní minulostí. Řeší se, zda bitcoiny nepocházejí z trestné činnosti. Co si o tom myslíte vy? Věříte, že ministra nenapadlo, že by dar měl nečistý původ?

Je těžké hodnotit, zda to ministra vůbec nenapadlo, nebo si řekl, že to třeba nějak projde. Je jasné, že pro lidi, kteří nemají zkušenosti s kryptoměnami, to může být složité. Pokud to pro pana ministra skutečně bylo první setkání s kryptoměnou, tak by se tomu možná i věřit dalo.

Na druhé straně o tom, že se kryptoměny používají pro nelegální činnost, se mluví pořád, i když je to v bitcoinovém světě naprostá marginálie. U širší veřejnosti ale kryptoměny tuhle pověst zkrátka mají. Je tedy těžké uvěřit tomu, že ministr Blažek skutečně nic netušil.

Co je to blockchain? Blockchain představuje decentralizovanou databázi, která zaznamenává transakce nebo jiné data. Někdy se mu přezdívá účetní kniha kryptoměn.

Nelegální činnost je v bitcoinovém světě okrajová. Znamená to tedy, že bitcoin není vhodný pro praní špinavých peněz a nákupy drog či dalšího nelegálního zboží?

Bitcoin anonymní není. Adresy bitcoinových peněženek sice nejsou na blockchainu nijak přiřazené ke skutečným lidem nebo entitám, ale všechny transakce jsou veřejně dostupné, je to otevřená kniha.

Do této otevřené knihy může nahlédnout kdokoli?

Přesně tak. Existují i techniky, jimiž se dá s různou spolehlivostí zjistit, komu patří konkrétní adresa. Z tohoto důvodu je bitcoin pro jakoukoli nelegální činnost dost nevhodný. Něco se sice anonymně může povést, ale s další transakcí už se může přijít na to, komu adresa patří. Dělat jakékoli nezákonné věci s bitcoinem je proto strašně špatný nápad.

Prát peníze přes bitcoin nebo si za něj kupovat nelegální zboží zkrátka možné není, protože tím člověk riskuje příliš?

Jde to, ale člověk by v tom musel být opravdu hodně obezřetný. Rozhodně jsou na tyto praktiky lepší nástroje.

Jaké?

Naprosto anonymní je třeba hotovost. Z kryptoměn to pak je například monero a další podobné měny, které nemají veřejný blockchain.

Jak moc jsou tedy v nelegálním světě rozšířené nejrůznější kryptoměny? O jak velkém problémy je řeč?

Z povahy věci nemám čísla, existují pouze odhady. Ani u zmíněného monera si ale nemyslím, že by to byla nějaká výrazná část obchodů. U bitcoinu jsem ale přesvědčený, že jde o naprostá promile. Devadesát procent lidí má dneska bitcoin jako investici a na tom není nic špatně. Je to validní použití bitcoinu.

Pak bude nějaké procento lidí, kterým se na něm líbí, že je to svobodná měna, soukromé peníze, za nimiž nestojí žádná centrální autorita. Opravdu si ale myslím, že ta nelegální činnost, která je mediálně dost často zveličovaná, je ve skutečnosti nesmírně malá.

U zmíněného monera a jemu podobných kryptoměn už to ale bude pravděpodobnější.

Tam poměr může být vyšší. Monero totiž není tak zajímavý investiční nástroj jako bitcoin. I když možná pro spekulanty, kteří nakupují a prodávají na denní bázi, zajímavé je. Monero ale za mě není vhodné jako uchovatel dlouhodobé hodnoty.

Na druhé straně anonymitu, která se s kryptoměnami pojí, můžete využít i k dobrým věcem. To, že je kryptoměna anonymní, tedy neznamená, že se musí používat na zločinné aktivity. Může sloužit k lidem, kteří žijí v zemích s diktátorským režimem, v totalitě. Může jim pomáhat například nakupovat léky, které jsou v dané zemi zakázané, sloužit disidentům a podobně.

Milan Půlkrábek Má za sebou více než dvacet let profesionální praxe v IT, přednáší a píše články o IT bezpečnosti, kryptoměnách a nových technologiích. Je bývalým členem vedení Paralelní Polis, neziskové organizace poskytující vzdělání v oblasti digitální svobody. V současnosti působí jako informační a bezpečnostní konzultant a lektor digitální sebeobrany v projektu Digitální sebeobrana.

Jak moc těžké je přes zcela anonymní kryptoměny, jako je monero, prát špinavé peníze?

Monero se dá jednoduše obchodovat na burzách. Nenese si totiž s sebou historii plateb. Pokud budu provozovat nějaký dark market, zkrátka prodávat nelegální věci, a dostanu za to monero, které si pošlu na burzu, burza nemá nástroje, jak zjistit historii transakcí. Nezjistí tedy, že to bylo použito k nákupům něčeho nelegálního. Tam je to tedy jednoduché.

Přesto ale na sebe člověk takto může přitáhnout pozornost dané burzy. Sice se nedohledá historie, ale může být podezřelé například to, že si někdo pošle na burzu najednou velmi vysokou částku.

Burzy předpokládám nemohou prověřit každou transakci, a tak stačí, aby člověk rozmělnil vklady na nižší částky a na burzu je dával postupně nebo na více různých burz?

Takhle to úplně není, burzy mají povinnost veškeré transakce ověřovat. Platí pro ně totiž prakticky stejné regulace jako pro banky, které také prověřují každou transakci. Burzy ale mají problém v tom, že nemají tak spolehlivé nástroje pro všechny kryptoměny. U bitcoinu je to jednodušší, ale ne stoprocentní. U monera a dalších anonymních kryptoměn to je v podstatě nemožné.

Může tedy burza vyzvat uživatele, pokud ho shledá podezřelým, aby doložil původ vložených peněz?

Nejsem odborník na právo a regulace, ale předpokládám, že ano. Primárně vyzvou uživatele ať to doloží, nebo transakci zamítnou.

Myslíte si, že v potírání využívání kryptoměn k nelegálním činnostem pomohly nové evropské regulace známé jako MiCA?

Za mě ne, protože bitcoin je navržený tak, aby byl zcela nezávislý na autoritách. Regulace tedy pomůžou byznysu, různým směnárnám a firmám, které se potřebují pohybovat v právním prostředí. Pro užívání kryptoměn ale regulace nedávají smysl, jsou v podstatě nevymahatelné. Konkrétně bitcoin regulovat není možné, je na autoritách zcela nezávislý.

Jaký má o transakcích přehled stát? Mají burzy povinnost informovat o svých uživatelích finanční úřady?

Na burzy státní orgány dohlédnou určitě. Musí se totiž řídit regulacemi, a tak pokud po nich stát něco chce, tak musí poslechnout. Pokud se nepletu, tak mají burzy dokonce povinnost hlásit podezřelé transakce.