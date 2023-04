Český pár vyrobil unikátní zlatou kytici. Je zřejmě nejdražší na světě, tvrdí

Tvoří ji lokální druhy jako například sedmikrásky, chrpy, šeřík, zvonek, levandule, sněženky, fialky a další. „Kytice bude zdobit domov soukromého klienta, má ale též investiční hodnotu,“ řekl zakladatel rodinné společnosti GIYOU Radek Bláha. Firma sídlí obci Saky na Kladensku, která je součástí Třebichovic.

Tvorba každého prvotního modelu květiny trvá jeden měsíc, někdy i déle. Podle Bláhové je nejtěžší vytvořit model květiny tak, aby byl propracovaný a působil jemně a zároveň byla zachována její přírodní podoba. „My chceme, aby to byly květiny, které si najdou místo v běžném životě lidí,“ uvedl Bláha.

Prvotní ambicí podle něj není dělat umění jen pro muzea, i když se nebrání tomu, aby se jejich květiny staly součástí některých sbírek. Díla mohou podle tvůrců sloužit nejen ke zkrášlení interiérů a běžné i významné darování, ale využívají je též například nevěsty do svatebních kytic.

Na řadu přijde i exotika

Současnou kolekci firmy tvoří běžné tuzemské květiny, do budoucna by se ale nabídka měla rozrůst. „Každý rok by mělo vznikat pět až deset nových druhů květin. Do budoucna určitě budeme sahat i po nějakých exotičtějších,“ doplnila Bláhová.

Modely květin vznikají pozorováním, studiem a nákresy živých květin. Samotný ručně vyškrabovaný voskový model vzniká týden až dva. „Ten se následně zasádruje a metodou lití ztraceného vosku se do něj odlévá horký kov,“ popsala postup Bláhová. První model květiny ve stříbře se následně zaformuje a užívá se pro vznik dalších květin. Celý proces má více kroků včetně broušení, leštění a finálních úprav.

Květiny vytváří společnost ze stříbra a zlata. A v budoucnu bude i více tvořit originální květinové výtvory na zakázku. V případě unikátní kytice bylo zvoleno čtyřiadvacetikarátové zlato, které má větší investiční hodnotu. Oproti ve šperkařství běžně užívanému čtrnáctikarátovému a osmnáctikarátovému kovu má ryzí zlato působivé oranžové tóny a je měkčí. U šperků na nošení je větší měkkost nežádoucí, protože hrozí jejich poškrábání nebo jiná deformace.

Bláhovou původní profesí byla advokacie. Zhruba před deseti lety se přestěhoval z Prahy na historickou usedlost, která je nemovitou kulturní památkou. Je v ní i jedna z nejstarších dochovaných venkovských místností v ČR pocházející z roku 1495. Inspirací pro tvorbu byla flóra právě z místní zahrady. Firma byla založena v listopadu 2022, avšak spuštění oficiální tvorby předcházela několikaletá příprava. Pro Miladu Bláhovou bylo šperkařství dříve koníčkem, původně se věnovala jezdectví a profesionální fotografii.