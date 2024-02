Přihlášky fungují lépe, než jsem čekal, říká ministr Bek o problémech systému

Vzhledem k tomu, jaké problémy jsou s online podáváním přihlášek na střední školy, kdy ten systém nefunguje, není načase říct rodičům, ať přihlášky podávají v papírové formě poštou jako v minulosti?

A co myslíte, že na něm nefunguje?

Například jsme zjistili, že rodičům, jimž zemřelo v minulosti dítě a přihlašují se přes svou identitu kvůli dalšímu dítěti, systém stále nabízí jméno zemřelého dítěte k vyplnění...

To je ale věc, která souvisí s registry obyvatel. Řeší se to, ale je to nešťastný případ několika rodičů, kdy ten registr generoval bohužel i takové případy. To ale myslím, že není nefunkčnost systému.