Vyšším úrokovým sazbám podle něj nahrávají i vysoké deficity státního rozpočtu. Navíc hrozí i jejich dalšího zvyšování po rozvolnění rozpočtových pravidel, jež minulý týden schválila Sněmovna.
„Budeme drsní, neustoupíme. Musíme se připravit, že růst bude nižší protože naše sazby budou vyšší,“ uvedl v podcastu. Připomněl také, že schodkové peníze určené na provoz státu jsou inflačními penězi. „A to je špatně. Čím nižší deficit, tím menší tlak na inflaci. Klidně zdrtím ekonomiku, ale uděláme všechno proto, aby inflace byla nízká,“ dodal.
Guvernér Michl také zopakoval, že cesta k lepšímu stavu státního rozpočtu i celého hospodářství vede podle něj přes transformaci celé ekonomiky do služeb.
„Co se týče mechaniky, jsme geniální, softwarově jsme ale pozadu a totálně špatně. Export zboží se zadrhává, Asie v něm přebírá otěže a největší dynamika je v exportu služeb, softwaru, IT a umělé inteligenci. Tam jsou největší marže a dynamika.“
Důležité jsou pro přechod na nový ekonomický model firmy a podnikatelé, „Ti dělají změnu, ne stát. Buď tu bude ochota riskovat a mít nápady nebo nebude a ten průmysl půjde dolů,“ připomněl guvernér.
Ten také dlouhodobě zdůrazňuje, že rolí centrální banky je cenová stabilita, nikoli řízení jednotlivých cen, ať už jde o ceny pohonných hmot nebo třeba nemovitostí. Také proto odmítl komentovat zásahy vlády třeba právě do cen benzinu a nafty.
Pokud jde o dostupnost bydlení pro mladé, razí guvernér dlouhodobě názor, že cesta vede jen přes vzdělání a práci. „Mějte fantastické vzdělání, dobrou práci a běžte do hypotéky, protože je to investice na stáří,“ uvedl například loni v rozhovoru pro iDNES.cz.
V rozhovoru pro Insider tuto myšlenku rozvinul při úvaze, jak by hypoteticky nyní postupoval sám. „Založil bych startup a měl bych kontrakt s nízkým platem. Pak bych firmu ideálně do několika let prodal a vydělal balík,“ řekl.