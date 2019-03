V průvodci Michelin ubylo českých restaurací, dvě však hvězdu uhájily

„Jsme nervózní, všichni čekáme, až to padne,“ řekla iDNES.cz Klára Stadlerová z pražské restaurace Field. Padlo. Podnik podruhé obhájil ocenění, které je v oboru považováno za kulinářského Oscara. Místní kuchyni vládne šéfkuchař Radek Kašpárek.



Stejně tak obhájil „michelina“ La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka.

V Praze tak zůstávají už druhým rokem dvě hvězdy. Ocenění se znovu nepodařilo získat Alcronu, jemuž udává směr kuchařská celebrita Roman Paulus. Restaurace stejnojmenného hotelu o cenu přišla loni.

„Pro kuchaře, který má ambice něco dokázat a věnovat se vyšší gastronomii, je to dosažení určité mety a ocenění jeho práce. Získáte tím i konkurenční výhodu díky zvýšenému zájmu hostů,“ řekl iDNES.cz Roman Paulus před zveřejněním výsledků.



Počet hodnocených českých podniků - výlučně pražských - v letošním průvodci oproti loňsku klesl 33 na 31, přičemž se objevila tři nová zařízení - Benjamin, Levitate a Salabka - a pět jich naopak zmizelo.



Symbol Bib Gourmand, který označuje dobrou kvalitu za přijatelnou cenu, inspektoři Michelinu přisoudili čtyřem pražským restauracím (Divinis, Eska, Na Kopci a Sansho), zatímco loni jich bylo šest.

„Již samotná přítomnost restauračního zařízení v seznamu Main Cities of Europe představuje pro jejich majitele, šéfkuchaře a celý personál obrovský úspěch,“ uvádí tisková zpráva s připomínkou, že návštěvy inspektorů, kteří rozhodují o případném zařazení podniku do průvodce, jsou vždy anonymní, což má zajistit objektivitu hodnocení.

Stále platí, že za nejlepší kuchyní v Česku zve průvodce své čtenáře do Prahy. To je však dáno výběrem michelinského průvodce, který se zaměřuje jen na velká města. Část tuzemských restauratérů věří, že i některé podniky v regionech by měly šanci zabodovat.



Historicky získalo zatím michelinské hvězdy pět podniků v ČR. Nicméně čeští šéfkuchaři se jimi mohou chlubit až od roku 2012, kdy inspektoři průvodce Michelin Guide Main Cities Of Europe, kteří anonymně hodnotí kulinářské umění evropských restauratérů, vyzdvihli kuchyni restaurace Alcron a La Degustation Bohême Bourgeoise. V roce 2016 přibyl Field.



Fieldu vládne energický šéfkuchař Radek Kašpárek. Základem jeho kuchyně je česká gastronomie, avšak v moderním pojetí. Důraz klade na přírodní suroviny z pole, ale i z lesa, které na talíři lidé běžně nevidí. Jak popsal v rozhovoru pro iDNES.cz snaží se dát jídlu příběh. Zvěřinu například polije odvarem z jehličí, králíka podává z tuřínem a na talíři někdy hosté najdou i mech.



Michelin v Česku 2008: Allegro, Andrea Accordi (zanikla)

2009: Maze, Gordon Ramsay, Hilton (zanikla)

2012: Roman Paulus, Alcron

2012: Oldřich Sahajdák, La Degustation Bohême Bourgeoise

2016: Radek Kašpárek, Field

Na prolínání trendů současné gastronomie s tradiční českou kuchyní sází i Oldřich Sahajdák a jeho podnik La Degustation Bohême Bourgeoise. Jídla v Alcronu vycházejí zejména z kořenů středoevropské gastronomie. Od loňska se snaží nabízet modernější gastronomii.



Michelinský průvodce má dlouhou historii. Francouzský výrobce pneumatik jej vydává už od roku 1900. Původní záměr byl ten, aby měl řidič po ruce v případě poruchy automobilu seznam servisů, který však zahrnoval také další služby jako možnost kvalitního ubytování a stravování.

V roce 2008 uvařil první českou michelinskou hvězdu pro restauraci Allegro šéfkuchař Andrea Accordi a rok poté jeho slavný kolega Gordon Ramsay přinesl stejnou postu podniku Maze pražského hotelu Hilton. Obě restaurace později zanikly.