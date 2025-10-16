Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

Eliška Sýkorová
Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil uznávaný průvodce své hodnocení i na ubytovací služby. Letos poprvé tak představil Michelin Keys. Na ocenění dosáhly i podniky z České republiky.
Fairmont Golden Prague je otevřen teprve pár měsíců a přesto získal od...

Fairmont Golden Prague je otevřen teprve pár měsíců a přesto získal od inspektorů Michelinu nejvyšší hodnocení z Česka. (5. května 2025) | foto: Fairmont Golden Prague

Střešní terasa Golden Eye s výhledem na Pařížskou ulici, Letnou i Pražský hrad...
Vyhřívaný bazén ve tvaru L propojuje vnitřní a venkovní část, plavat tak můžete...
Baru Coocoo’s Nest dominuje lustr připomínající pilulky - narážka na...
Greenhouse je první gastropub v Praze který spojuje kvalitně ošetřené tankové...
25 fotografií

Hotely jsou součástí Michelinu už od počátku, ale teprve před pěti lety začali inspektoři zkoumat světovou ubytovací scénu podrobněji, aby vytvořili komplexního průvodce. Na základě pěti kritérií vybrali ta nejlepší místa, která vynikají v architektuře, kvalitě služeb a osobitosti, přispívají nějakým způsobem svému okolí a jsou za odpovídající cenu. Do seznamu se nakonec zařadilo přes sedm tisíc hotelů, penzionů a vil, z nichž téměř 2,5 tisíce získalo alespoň jeden klíč.

Pět let a čtyři miliardy. Bývalý hotel InterContinental v Pařížské se opět otevřel

Ten je vlastně ekvivalentem michelinské hvězdy, a tak podobně jako v případě restaurací i zde je nejvyšším oceněním zisk tří. Jeden představuje osobité místo, které nabízí mnohem více, než je běžné, dva klíče označují výjimečnost v každém ohledu a tři symbolizují absolutní vrchol pohostinnosti.

Vítězí osobitost

Své místo si v seznamu našlo i 26 českých hotelů, přičemž jedenáct z nich dosáhlo na ocenění klíčem. Dva z tuzemské scény získal pouze nově otevřený Fairmont Golden Prague, na kterém inspektoři vyzdvihli sbírku významného českého umění a šest restaurací. Jeden klíč obdržely The Julius Prague, BoHo Prague Hotel, Four Seasons, Augustine, Andaz Prague, Mosaic House a Almanac X Alcron Prague.

Kvalitní ubytování ovšem hodnotitelé našli i za hranicemi Prahy. Jeden klíč získala Villa Julius a Emma, která se tyčí nad historickým centrem Karlových Varů, nebo nově zrekonstruovaný funkcionalistický Hotel Perk v Šumperku. Oceněn byl i ekologický wellness hotel Chateau Mcely nedaleko Nymburka.

Třemi klíči se na světě může pyšnit 143 ubytování, přičemž nejvíce z nich se nachází ve Francii. Mezi 23 nejlepšími se objevuje jak ikonický hotel Ritz, tak venkovská vila Hôtel du Castellet v Provence, moderní Royal Champagne Hotel & Spa v srdci vinařské oblasti či Cheval Blanc Courchevel v Alpách.

CzechTourism podepsal smlouvu, komisaři Michelinu vyrazili do českých restaurací

Průvodce však upozorňuje, že se na seznamu neobjevují pouze pětihvězdičková letoviska, ale také designové penziony či venkovské domy. Ceny se proto mohou pohybovat i v dostupnějších relacích. Například noc v sicilském Relais Chiaramonte vyjde v polovině května na 99 dolarů (přibližně 2 060 Kč), v korejském Hotel Cappuccino na 94 dolarů (1 960 Kč) a v indonéském Kosenda Hotel dokonce na pouhých 68 dolarů (1 400 Kč).

Hodnocení Michelin Key tedy neodráží jen křišťálové lustry a lesk mramorové podlahy. Jde o komplexní zážitek, osobitost daného místa a kvalitu služeb, na které hosté jen tak nezapomenou.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

