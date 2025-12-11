Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil 9 podniků

Eliška Sýkorová
  21:28
Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 61 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal Restaurant Papilio šéfkuchaře Jana Knedly, který obdržel hvězdy dvě.
Francouzský průvodce Michelin poprvé v historii zamířil do českých regionů, aby ohodnotil to nejlepší z tuzemské gastronomické scény. Anonymní kritici vybrali celkem 61 restaurací, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou.

„Tento večer přepíše české gastronomické dějiny a především odstartuje novou kapitolu,“ uvedl na začátku ceremoniálu moderátor Lukáš Hejlík.

„Naši inspektoři procestovali Česko křížem krážem, aby našli nejlepší restaurace v zemi. Navštívili nejen velká města, ale i menší obce, a zvláště je zaujaly vynikající vinařské oblasti. Velmi si rovněž cenili výjimečné pohostinnosti, se kterou se setkali po celé zemi,“ řekl mezinárodní ředitel průvodce Michelin Gwendal Poullennec.

Favoritem večera byl Restaurant Papilio šéfkuchaře Jana Knedly. Ten totiž dosáhl nejlepšího hodnocení i od průvodce Gault&Millau, který v tuzemsku vyšel letos v lednu. Od Michelina získal podnik jako jediný dvě hvězdy.

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

„Je to úspěch nás všech, protože kdyby tuzemská gastronomie nebyla taková, jaká je, nebyl by tu ani Michelin,“ svěřil se po převzetí rondonu Knedla.

Úspěch zaznamenala i kategorie jednohvězd, kde bylo oceněno celkem osm podniků. Z těch pražských se jedná o La Degustation Bohême Bourgeoise, Field, Levitate, Štangl a Casa de Carli. Hvězdu získala také restaurace v Hlohovci u Břeclavi Essens, zlínská La Villa a olomoucké Entrée, za kterým již deset let stojí šéfkuchař Přemek Forejt.

Do celkového výběru se dostalo celkem 52 restaurací z celého Česka.

Speciální skupinou jsou zelené hvězdy udělované za udržitelný a ekologický přístup k vaření. Z českých podniků tento titul obdržely restaurace Leaf, Dvůr Perlová voda, Štangl a Sůl a Řepa.

Skandinávská gastronomie zažívá boom, Michelin ocenil téměř sto podniků

Svůj význam má i Bib Gourmand, který oceňuje cenově dostupné restaurace s prvotřídní kuchyní. Dosáhlo na něj celkem osmnáct podniků, včetně Long Story Short z Olomouce, restaurace Štipec z Plzně nebo Dvůr Perlová Voda z Budyně nad Ohří.

Kromě podniků Michelin ocenil i konkrétní osobnosti. Young Chef Award získal šéfkuchař Khan Ta, jenž stojí za pražskými podniky Taro, Dian, Gao Dem a Patê. Cenu pro nejlepšího sommeliera získal Zdeněk Oudas z Marie B a nejlepší obsluhu vyhrál Miroslav Nosek z Fieldu.

Kritici navštívili Česko naposledy v roce 2021, kdy udělili pouze dvě hvězdy v Praze – jednu pro restauraci Field šéfkuchaře Radka Kašpárka a jednu pro La Degustation Bohême Bourgeoise, která si ji drží již od roku 2012. Mimo hlavní město ocenění nikdy neputovalo.

V roce 2023 Michelin podmínky změnil a země si musí licenci na získání hvězd kupovat, což ovšem zvyšuje šanci podniků mimo metropoli. Smlouvu na tři roky uzavřela s průvodcem státní agentura CzechTourism letos v březnu. Za hvězdy tehdy zaplatila 1,3 milionu eur, tedy přes 30 milionů korun. Nákup by podle ní měl přispět k rozvoji cestovního ruchu v regionech.

5. listopadu 2022








Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Prošlé jídlo rozsvěcí domovy. Jak se vyrábí energie ze zkažených melounů

Premium
Technický ředitel EFG Pavel Bureš, který dříve stavěl bioplynové stanice v...

Část průmyslové haly na samotném konci Vyškova zabírají desítky hnědých velkoobjemových kontejnerů. Vyrovnané v řadách na sobě nesou nápisy jako „Prošlé potraviny“ nebo „Ovoce a zelenina – suroviny...

11. prosince 2025

