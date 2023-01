Hledá se deset milionů. Českým restauracím hrozí ztráta michelinských hvězd

Smlouvy již podepsala většina zemí jako Maďarsko nebo Slovinsko, Česko však stále váhá. Pro rok 2022 zatím Michelin doporučení pro Česko nevydal, protože i tento rok zpoplatnil.

„Oblast gastronomie je tradiční součástí komunikace agentury CzechTourism. Průběžně jedná jak s asociacemi, tak se soukromými subjekty včetně společnosti Michelin. Ministerstvo pro místní rozvoj náklady vyhodnocuje, bude je konzultovat s dalšími resorty a budou následovat další potřebné kroky k řešení. Rozhodnutí padne v horizontu týdnů,“ uvedl Petr Waleczko, zástupce vedoucí komunikace a PR manažer Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

„Je v zájmu organizací, aby průvodce v ČR zůstal. My jako agentura se samozřejmě zasazujeme o to, abychom podpořili gastronomii, příklady z poslední doby najdete mimo jiné na našem webu. Nic dalšího ale v tento moment říct nemohu,“ řekl k tématu ředitel české centrály cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget.

Česká republika má nyní dvě restaurace s jednou michelinskou hvězdou: Field a La Degustation Bohême Bourgeoise. Když se redakce iDNES.cz na ně obrátila s dotazy, odpověděla jen jedna a navíc vyhýbavě. „Čekáme na jejich výsledek,“ krátce odepsala PR manažerka restaurace Field Klára Stadlerová.

Co je to michelinská hvězda? Ocenění se uděluje restauracím s vynikající kuchyní. Zohledňuj pět univerzálních kritérií: kvalitu surovin, harmonii chutí, mistrovství technik, osobnost šéfkuchaře, která se projevuje v jeho kuchyni, a stejně tak důležitá je konzistence celého menu i v průběhu času. Co je ocenění Bib Gourmand? Od roku 1955 používá průvodce Michelin k hodnocení restaurací s výbornou kuchyní za dobrou cenu hlavičku olizujícího se panáčka Michelin.

Pět podniků v Česku má ocenění Bib Gourmand. Jsou to Divinis, Eska, Dejvická 34 by Tomáš Černý, The Eatery a Na kopci. Kromě toho průvodce v Praze doporučuje dvacet dalších podniků, mimo Prahu se ale zatím nerozšířil. Pro rok 2022 zatím Michelin nevydal doporučení.

Poprvé Česko získalo michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy ji dostala restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. V roce 2009 se s ní připojila restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského šéfkuchaře Gordona Ramsayho, která však zavřela ještě před vyhlášením ocenění.

Restaurace Alcron byla držitelem hvězdy od roku 2012, než o ni v roce 2018 přišla. V roce 1926 začal francouzský průvodce hodnotit restaurace na základě počtu hvězd. Až do roku 1931 se používala jedna nebo žádná hvězda. V roce 1931 změnil průvodce barvu z modré obálky na červenou a také byla oficiálně uveřejněna stupnice jedné až tří hvězd.

Jednou hvězdou se klasifikují restaurace s velmi dobrou kuchyní v jejich kategorii. Dvě hvězdy dostávají restaurace s excelentní kuchyní. Tři hvězdy obdrží restaurace s výjimečnou kuchyní.