Desítky státních miliard do bydlení jsou nesmysl, varuje analytik stavebnictví

Ředitel společnosti CEEC Research, která každé čtvrtletí vydává dotazníková šetření nálad a množství kontraktů ve stavebním oboru, zároveň varuje před tím, aby do výstavby bytů výrazně investoval stát. Veřejné miliardy jde podle něj využít efektivněji jinde.

Co zjišťujete v dotazníkových šetřeních?

Stavbaře děláme čtvrtletně, projektanty a developery, jejichž trh je menší, děláme jednou za půl roku. Dotazník se skládá maximálně z pětadvaceti otázek, přičemž deset je stále stejných. Jaký vývoj očekáváte za půl roku a za rok? Jaký vývoj tržeb očekáváte a na jak dlouho máte nasmlouvané zakázky? Tedy se jich ptáme na takové pomyslné věštění z křišťálové koule. To jsou informace poskytované top managementem stavebních firem, což jsou generální, obchodní, finanční ředitelé, členové představenstev, tedy decision makeři, kteří rozhodují a mají tyto informace. Máme vzorek 100, 150 a někdy i 170 velkých i středních firem. Když je porovnáme zpětně s údaji, které následně poskytuje Český statistický úřad, tak se grafy sestavené z těchto čísel za dvacet let naší působnosti velmi věrohodně kopírují.