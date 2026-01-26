Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách

Vlajkovou lodí společnosti je od začátku technologie foukané celulózové izolace Climatizer Plus, která se využívá k zateplení budov. Jeho tatínek se s technologií setkal v Kanadě, kam se vydal ještě před rokem 1989. „Měl tam kamaráda z Plzně, který tam emigroval v roce 1968. Na technologii pracovali společně,“ uvádí Urbánek.
I on se měl do Kanady se svou rodinou původně přestěhovat. Následně ale přišla revoluce a jeho rodina se nakonec rozhodla pro setrvání v Československu. „Plánem bylo novou metodu zateplování Climatizer Plus dostat sem do Evropy, respektive do tehdejšího Československa. V té době tady byly pouze deskové materiály, žádné foukané,“ upřesňuje Urbánek.
Rodina se tehdy začala poohlížet po místě, kde by mohla působit. „Důležité bylo, aby byl blízko stálý zdroj papíru. Sběr už tenkrát fungoval na velmi dobré úrovni,“ zmiňuje Urbánek, s tím, že místo nakonec rodina našla v Brandýse nad Labem, kde firma sídlí dodnes.
„Z rodiny je nás ve firmě aktuálně dohromady pět. V práci s rodinou vidím jen výhody. Všichni táhneme za jeden provaz a máme společný cíl. Aby vše dobře fungovalo a bylo za námi vidět kus práce,“ říká Urbánek, který se do vedení společnosti dostal v roce 2017, kdy na nejvyšším postu vystřídal svou maminku.
Přistávací dráhy i hollywoodské filmy
Společnost v hospodářském roce 2024/2025 vykázala čistý obrat zhruba 550 milionů korun. Její portfolio tvoří aktuálně více než šedesát druhů výrobků. Kromě foukané celulózové tepelné izolace firma vyrábí například materiál pro akustické nástřiky, přísady do asfaltových směsí či vlákna pro ozelenění břehů komunikací a brownfieldů. Jejich celulózová vlákna nahradila také azbestová vlákna v brzdových destičkách.
S jejich vlákny se mohou lidé setkat, aniž by o tom věděli. Jsou například použitá v asfaltových směsích v pražském tunelu Blanka. Narazit na ně mohou lidé i na letištích, konkrétně na přistávacích drahách. „Jsou tam, kde přistávají letouny A380, například ve Frankfurtu nebo v Barceloně. Našimi vlákny je také vyztužený Bosporský most, obchvat Šanghaje, obchvat Pekingu,“ uvádí příklady Michal Urbánek.
Společnost navázala spolupráci i s filmovým průmyslem. Z papíru totiž umí vyrobit filmový sníh, který bylo možné vidět v několika známých filmech. „Například v kompletně celé sáze Hra o trůny, Hvězdné války, Gladiátor, Deník Bridget Jonesové, Harry Potter,“ zmiňuje příklady generální ředitel.
Mezi poslední projekt společnosti CIUR patří stelivo pro kočky, jehož vývoj trval asi tři roky. Inspirovali se potížemi ve Francii, kde majitelé koček vyhazovali kočkolit do WC, aby nemuseli platit za příliš těžké popelnice, a ucpávali kanalizaci. I proto se pokusili vyvinout stelivo, které bude možné vhazovat do WC.
Osmdesát procent výrobků společnosti CIUR jde aktuálně na export. Firma začínala s vývozem výrobků do evropských zemí, nyní své výrobky dodává také do Asie a Austrálie.