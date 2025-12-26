Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Vyvážení komunálních odpadů je stále dražší, a ceny ještě porostou. Jak situaci změní fakt, že od roku 2030 české obce nebudou moct odvážet komunální odpad na skládky?
Když jste přicházel na rozhovor, hned jste se rozhlížel po ulici a vyptával se na „třídicí hnízdo“, tedy barevné popelnice na tříděný odpad. To je trochu pracovní deformace, ne?
Možná trochu. Dívám se okolo sebe, kde jsou tyto kontejnery umístěné, protože to podle různých studií dost zásadně ovlivňuje motivaci obyvatel měst a obcí odpad třídit. Prostě to musí být pro lidi pohodlné. Když jsou třídicí místa schovanější, razantně se snižuje šance, že jejich používání bude účinné.
Dokonce i v ČR je už nyní takové občasné „nahlížení“ do popelnic praktikováno.