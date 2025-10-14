Strnad může koupit dovozce Ferrari a Maserati, rozhodl antimonopolní úřad

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad může koupit společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing. Firmy se zabývají dovozem automobilů italských značek Ferrari a Maserati, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Výši transakce úřad u fúzí neuvádí.
Ke spojení společností Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing dochází podle ÚOHS zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. „Úřad spojení soutěžitelů povolil, neboť nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.

Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad. Podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí holdingu Czechoslovak Group (CSG).

Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje exmanažer Penty Zdeněk Kubát.

Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague.

Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

14. října 2025  13:03

Škodu ne, radši starší BMW. Mladí řidiči jdou po statusových autech, říká prodejce

Výjimečnou skupinou českých řidičů jsou mladí prvořidiči do 24 let. Zatímco u ostatních věkových skupin vede v prodejích ojetých vozů domácí výrobce Škoda, u této skupiny jsou nejvyhledávanějšími...

14. října 2025  12:44

Google investuje v Indii. Postaví největší datové centrum mimo USA

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet investuje 15 miliard amerických dolarů (315 miliard Kč) do výstavby datového centra pro potřeby umělé inteligence v indickém státě...

14. října 2025  10:43

Zlatá horečka má jasné vítěze. Ženy z Jižní Asie doma schraňují tuny šperků

Ženy v Jižní Asii si potrpí na zlaté šperky. Některé dostanou, jiné podědí, další si koupí samy. Ovšem ani v době, kdy má drahý kov bezprecedentně vysokou hodnotu je nechtějí prodat. Klenoty pro ně...

14. října 2025

Boj o rostlinný burger: Zákaz je krok zpět, tvrdí obchodníci. Komora namítá živinami

Premium

Europoslanci podpořili v minulém týdnu zákaz používání názvů řízek nebo burger pro výrobky, které nejsou z masa. Navržená změna bude nyní na programu jednání mezi Evropskou komisí a členskými státy.

14. října 2025

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí...

13. října 2025

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Když Donald Trump před několika měsíci oznamoval tvrdá cla vůči zbytku světa, sliboval americkým firmám a spotřebitelům, že je ve svých peněženkách téměř nepocítí. Studie z poslední doby ale ukazují...

13. října 2025

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje v tažení proti kouření. Její plány zahrnují uzavírání trafik i zákaz filtrových cigaret. Byrokraté tak chtějí urychlit nástup a generace bez kouření,...

13. října 2025  16:04

Nedostatek benzinu na pumpách brzy vyřešíme, slibuje ruský ministr

Nedostatek benzinu, který v Rusku vyústil k prudkému růstu cen u čerpacích stanic, se brzy podaří vyřešit. Oznámil to ministr financí Anton Siluanov. Ceny benzinu v Rusku od začátku roku vzrostly o...

13. října 2025  14:53

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

