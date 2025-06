Energetický koncern E.ON vymáhal po investorovi Šnobrovi miliony

Na kritika vedení ČEZ Michala Šnobra kdosi neznámý vytáhl obvinění, že se bezdůvodně obohatil při odběru elektrické energie ve svém komplexu Amenity Resorts na Lipně. Anonymně rozeslal dokumentaci k případu, včetně trestního oznámení. O incidentu jako první informoval server Neovlivní.cz.

„On, coby neúnavný kritik například i vlády v oblasti energetiky, se sám ocitl v situaci, kdy na něj kdosi vytáhl obvinění, že se bezdůvodně obohatil při odběru elektrické energie ve svém komplexu,“ uvedla pro TV Nova investigativní novinářka portálku Neovlivní.cz Sabina Slonková.

Podle jejího serveru mělo docházet k nesprávnému měření na místě minimálně od roku 2012 do roku 2022, tedy deset let. Šnobr prý neví, kdo s měřicím zařízením manipuloval, a odběr prý netrval tak dlouho.

„Prostě nikdo tu skutečnou spotřebu neví, protože elektroměr měřil blbě. Oni mají zákonnou možnost měřit tři roky nazpátek. Já na tom nemám co vysvětlovat, my jsme si to vysvětlili s E.ONem, uzavřeli jsme dohodu, srovnali jsme se a tím je to pro mě vyřešené,“ kontroval Michal Šnobr.

Distributorská společnost E.ON se hájí tím, že jednala v souladu s legislativou a dohoda reflektuje ustanovení vyhlášky o měření elektřiny. K dalším detailům se s odkazem na důvěrnost obchodních vztahů nevyjadřuje.

Manažeři EG.D navrhli, aby podnikatelova firma Amenity Resorts zaplatila náhradu škody ve výši 6,3 milionu korun bez DPH. „Odebraná elektřina z distribuční soustavy je vyúčtována formou bezdůvodného obohacení,“ konstatuje zápis. Šnobr se nakonec dohodl na vyrovnání v objemu 4,4 milionu plus DPH.