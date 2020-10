Česko má slušný potenciál k rozvoji vesmírného průmyslu, říká Michal Kuneš, manažer inkubátoru Evropské kosmické agentury u nás. Posledního a jediného astronauta jsme sice do vesmíru poslali už v roce 1978, ale české přístroje teď třeba zkoumají Slunce nebo se podílejí na přípravě průzkumu Marsu.

Tuzemským firmám nahrává i to, že v Česku sídlí Evropská agentura pro globální navigační systém Galileo, která by měla do budoucna ještě rozšířit svou působnost.