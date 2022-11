O dalším vývoji cen energií rozhodne druhá polovina zimy, říká energetik

Cenový šok zažily ceny energií v srpnu, teď mají spíše sestupný trend. Podle Kuliga je to zapříčiněné počasím během letošního podzimu, který je teplejší, než je obvykle zvykem. Navíc jsou zásobníky naplněny plynem více než v předešlých letech.

„Díky tomu vlastně došlo k tomu, že ceny se trochu snížily. Teď zase mírně vzrostly, protože se ochladilo. Rozhodující bude pravděpodobně druhá půlka zimy. To znamená leden, začátek příštího roku,“ dodává Kulig.

Místopředseda Asociace nezávislých dodavatelů nabídl v Rozstřelu osobní odhad. Domnívá se, že ceny by měly v příštím roce stagnovat a k většímu růstu či poklesu by dojít nemělo. Ale situace je podle něj stále nevyzpytatelná. Příkladem může být Francie, kde se zatím podařilo „rozběhnout“ pouze padesát procent odstavených jaderných elektráren a tržní ceny tam jsou stále vysoké.

„Myslím si, že v průběhu příštího roku k nějakému výraznějšímu poklesu ceny u nás pro drobné zákazníky nedojde, protože nákupy se většinou dělají s předstihem. Budeme tak stále na zastropované ceně, která je teď aktuálně 5 000 Kč za megawatthodinu v elektřině a dva a půl tisíce korun v plynu bez DPH,“ sdělil Kulig.

Evropa se bez plynu neobejde

Evropa se podle Kuliga bez plynu zatím stále neobejde, i nadále tak zůstane významnou energetickou komoditou. Pokud by se podařilo najít alternativní dodavatele plynu do Evropy, podle něj by mohly ceny dokonce klesat.

Kulig se v Rozstřelu také vyjádřil k tomu, zda je podle něj pro drobné odběratele v tuto chvíli lepší zůstat u dodavatelů, kteří jim dodávají energii za spotové ceny, anebo hledat ty, kteří jim nabídnou dlouhodobé smlouvy.

„Já si myslím, že se zastropovanou cenou to ani u těch, kteří platí spotové ceny, nebude likvidační. Mohlo by to být i výhodné ve chvíli, kdy by dodavatelé dokázali rychle reagovat na pokles cen, protože na spotu se pokles projeví mnohem dřív než na smlouvách na dobu neurčitou nebo na fixních smlouvách,“ řekl Kulig.

„Znamená to, že pokud by vše fungovalo tak, že by spotový trh měl strop, ale mohly by se do něj promítat i aktuální výkyvy na trhu, myslím směrem dolů, pro zákazníky by to nemuselo být tak velké riziko,“ domnívá se energetik.

Strop zabrání nejhorším škodám

Podle Kuliga zastropované ceny zabrání nejhorším škodám na straně odběratelů. Problém ale představují listopad a prosinec. „Zastropování nepomůže těm, kteří jsou na vysokých cenách teď, tedy zejména na spotových cenách. To se týká třeba zákazníků, kteří museli měnit dodavatele nebo se třeba stěhovali. Ti musejí počítat s tím, že listopad a prosinec bude pro ně těžký.“

Kulig zmínil i to, jak se situace změní v lednu. Pro lidi se zafixovanými cenami z minulosti se nic nemění. Pro ty, kteří měli zafixovanou cenu a smlouva jim skončila nebo si ji zafixovali na vysokých cenách v poslední době, se záloha díky zastropování sníží, neboť se ocitnou nad státem garantovanou cenou.

U lidí, kterým k lednu skončí smlouva a dostanou novou nabídku, bude platit převážně zastropovaná cena. V současnosti všichni dodavatelé rozesílají nový přepis záloh, v němž už s novou cenou počítají. Zároveň je do nových záloh započítaná sleva z poplatku na obnovitelné zdroje.

Komunikujte a spočítejte si zálohy

Výši kompenzací nákladů bude hlídat vláda i ERÚ (Energetický regulační úřad). Princip, podle kterého se výše nákladů bude hlídat, se teprve připravuje.

A jak si mají zákazníci podle Kuliga určovat zálohy? Energetik tvrdí, že podle dosavadní spotřeby, ale i rad odborníků. „Jednoznačně stojí za to komunikovat. Pokud vím, tak nejenom za naši asociaci, ale i za ostatní dodavatele mohu konstatovat, že tomu jsou přístupní všichni. Nejlepší je komunikovat přes mail,“ dodává.

A vyskytují se i nadále mezi dodavateli energií „šmejdi“, kteří mohou zákazníkům zkomplikovat život? „Šmejdi jsou tu stále, ale myslím si, že kontrola ze strany dodavatelů je nyní mnohem větší a mnohem méně je i podvodných zprostředkovatelů. Řekl bych, že v tom se situace zlepšila.“

