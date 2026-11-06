Ministerstvo zhoršilo letošní výhled růstu HDP. Příští rok má být lepší

Hospodářský růst letos táhnou zejména spotřeba domácností a investice, Nepříznivě naopak působí negativní bilance zahraničního obchodu a snížení stavu zásob. Ministerstvo také upozornilo, že hospodářský vývoj významně ovlivňuje konflikt na Blízkém východě.
„Narušení produkce, přepravy a zpracování energetických surovin zvyšuje výrobní a přepravní náklady, oslabuje kupní sílu domácností a prohlubuje nejistotu při investičním rozhodování firem. Základní scénář predikce předpokládá postupné zmírňování konfliktu a obnovování dodávek ropy a zemního plynu. Přetrvávající bezpečnostní rizika a poškození infrastruktury však budou tento proces zpomalovat,“ uvedlo ministerstvo.
|2025
|2026 (predikce)
|2027 (predikce)
|Růst HDP
|2,6
|1,7 (1,9)
|2,5 (2,4)
|Inflace
|2,5
|2,1 (2,2)
|3,1 (2,7)
|Nezaměstnanost
|2,8
|3 (3)
|2,8 (2,8)
Průměrná inflace by letos podle ministerstva měla být 2,1 procenta, proti srpnu se odhad snížil o 0,1 procentního bodu. V příštím roce ministerská predikce očekává zrychlení inflace na 3,1 procenta především v důsledku vyšších cen energií pro domácnosti a obnoveného růstu cen potravin.
Mzdy a platy by se podle predikce měly zvyšovat rychleji než inflace, takže letos i příští rok bude pokračovat jejich reálný růst. V letošním roce se objem mezd a platů zvýší o 7,4 procenta, příští rok vzroste o 6,6 procenta.
Letošní schodek veřejných financí dosáhne 2,8 procenta hrubého domácího produktu. Příští rok se deficit prohloubí na 3,5 procenta HDP, následně klesne ke třem procentům.