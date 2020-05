Strojírenský veletrh se bude konat, shodla se vláda s odbory a zaměstnavateli

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka by měl veletrh být v každém případě. „Veletrhy se zatím nenachází v žádné fázi uvolňování, což je pro tento obor devastující. Ztráty veletržních společností jsou již nyní v řádech mnoha set milionů korun. Prodlužování nejistoty ze strany vlády kolem konání veletrhů vytváří neřešitelnou situaci při přípravě jednotlivých akcí, která trvá několik měsíců,“ uvedl Hanák po jednání tripartity.

„Myslíme, že to by přesně měl být ten správný moment, kdy Česká republika ukáže nejen sama sobě, ale také světu, že jsme po všech těch problémech a jsme připraveni podpořit nejenom ty investory, kteří přijedou vystavovat, ale dát jasnou zprávu do světa, že Česká republika a její ekonomika je v pořádku,“ uvedl předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

Veletrh v Brně je naplánován od 5. do 9. října. Vicepremiér Havlíček řekl, že epidemiologové se ke konání veletrhů stavějí opatrně, a tak je možné, že se veletrh v Brně může uskutečnit za přísnějších hygienických podmínek.

Už dříve Výstaviště České Budějovice odložilo kvůli omezením spjatým s koronavirem mezinárodní agrosalon Země živitelka na příští rok. „To je skutečně takřka pouť a velmi velká,“ řekl Středula.