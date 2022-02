Trpěla by i EU, proto Rusko od platebního styku SWIFT zřejmě neodpojí

EU nyní pracuje na novém balíku sankcí vůči Rusku za jeho útok na sousední Ukrajinu. K odpojení Ruska od systému SWIFT ve čtvrtek vyzvali ministři pobaltských států, další členské země EU se k tomu ale stavějí zdráhavě. Takový krok by sice tvrdě zasáhl ruské banky, měl by ale negativní dopady i na EU.

„SWIFT je mezinárodní komunikační sítí bank celého světa, sídlí v Belgii a podléhá tedy právu EU. Pokud se rozhodne SWIFT zablokovat komunikaci všech či vybraných finančních institucí, které působí v Rusku, znemožní jakékoliv převody z a do Ruska. Dotklo by se to každého klienta každé banky, jejíž BIC, tedy SWIFTová adresa, by byla zablokována,“ vysvětluje Tomáš Hládek, gestor Komise ČBA pro platební styk.

Odpojení Ruska od systému SWIFT by zkomplikovalo například obchodování s touto zemí. Analytik České spořitelny Michal Skořepa připomíná, že by byl ohrožen vývoz i dovoz, a to jak zboží či služeb. „To by byl velký problém zejména pro českou ekonomiku, která je hodně obchodně otevřená,“ uvádí. „Proto se tím zásadním opatřením váhá,“ dodává.

Pro evropské věřitele by pak navíc bylo obtížné získat z Ruska zpět své peníze. „Mnozí to předvídají. Rubl slábne, protože investoři, kteří mají v Rusku nějaká aktiva, která jsou schopni rychle prodat, tak prodávají. Rubl, který získají, nabízejí na trhu a tím pádem oslabuje,“ vysvětluje Michal Skořepa. Jak dodává, část investorů se snaží z Ruska stáhnout investice, dokud systém SWIFT funguje. „Bez něj by to možná šlo, ale bylo by to daleko složitější, pomalejší a administrativně náročnější,“ míní.

Ekonom J&T Petr Sklenář přirovnal vypnutí SWIFTu k atomovému tlačítku.

Petr Sklenář @SklenarPetr @michalsnobr Michale, SWIFT je "atomové tlačítko". Jak bude fungovat dovoz komodit (ropa, plyn) z Ruska, když nepůjde protistraně zaplatit? Je na to Evropa energeticky připravena? Asi 2/5 spotřeby plynu v celé EU kryje dovoz z Ruska. #VážnéRozhodnutí #SaméOtázky oblíbit odpovědět

Žádné platby, žádná ropa

Systém SWIFT využívá přes 11 000 finančních institucí ve více než dvou stovkách zemí. V případě odpojení Ruska by pro finanční instituce bylo téměř nemožné provádět platební transakce mezi Ruskem a dalšími zeměmi. To by znamenalo šok nejen pro ruské podniky, ale i pro jejich zahraniční zákazníky, zejména pro odběratele ropy a plynu, upozornil server CNN.

„Pokud bude Rusko odpojeno od systému SWIFT, nebudeme dostávat zahraniční měnu, ale kupci, především evropské země, nebudou dostávat naše zboží - ropu, plyn, kovy a další důležité položky jejich dovozu,“ uvedl podle agentury TASS už dříve jeden z představitelů horní komory ruského parlamentu Nikolaj Žuravljov.

Ani Spojené státy zatím nepočítají s tím, že by sankce vůči Moskvě v první fázi zahrnovaly odpojení Ruska od systému SWIFT. První zemí vyloučenou ze systému SWIFT se stal v roce 2012 Írán, který kvůli tomu ztratil tehdy polovinu příjmů z vývozu ropy a zhruba 30 procent zahraničního obchodu.