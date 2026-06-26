„Závěry mezinárodního expertního panelu odpovídají výsledkům šetření, které společnost ČEPS zveřejnila vloni ve své závěrečné zprávě. Současně potvrzují význam řady opatření, jejichž realizaci jsme zahájili bezprostředně po mimořádné události,“ uvedl místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček.
Expertní panel ENTSO-E zároveň vydal doporučení zaměřená na řízení provozu, kvalitu dat a modelů, podporu rozhodování dispečerů, krizovou připravenost i další rozvoj technické infrastruktury. Jde například o zpřísnění standardů spolehlivosti při plánování a přípravě provozu, rozšíření využívání tzv. redispečinků a dalších preventivních opatření, mimořádné kontroly vybraných vedení přenosové soustavy, zavedení dodatečné diagnostiky po havarijních opravách, revize nastavení ochran vybraných zdrojů, rozšíření společných výcviků dispečerů, distributorů a výrobců elektřiny nebo posílení krizové komunikace a informačních systémů.
ČEPS uvedl, že na řadu oblastí se zaměřil už v minulých měsících. „Bezpečnost provozu přenosové soustavy je naší nejvyšší prioritou. Závěry Expert Panelu se budeme společně s partnery dále detailně zabývat a využijeme je při dalším rozvoji našich postupů, nástrojů i infrastruktury,“ doplnil Vnouček.
Rozsáhlý výpadek elektřiny, který loni 4. července postihl asi milion odběrných míst v Česku, způsobil pád fázového vodiče na vedení V411 a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu cca 470 megawatt v oblasti severozápadních Čech. „Šlo o bezprecedentní souběh událostí odpovídající pravděpodobnosti přibližně 1:3 milionům,“ konstatovala závěrečná zpráva společnosti ČEPS.
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Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování
Závěry vyšetřování výpadku, který postihl části území Prahy a čtyř krajů, definovaly jako hlavní příčinu technické poruchy v těsné časové souslednosti, které spolu rozhodujícím způsobem nesouvisely.
Události odstartoval pád fázového vodiče na vedení V411 propojujícím rozvodny Výškov a Hradec v Ústeckém kraji. Za necelé dvě minuty poté však následoval výpadek zdrojů o celkovém výkonu kolem 470 MW v oblasti severozápadních Čech.
Podle ČEPS by však žádná z událostí sama o sobě neohrožovala bezpečnost soustavy. Problém byl v jejich souběhu.