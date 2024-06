Žádné daně a zaměstnancům bonusy. První české město sní o speciální zóně

„Stát o našich problémech ví, ale moc nám nepomáhá. Proto jsme se rozhodli přijít s iniciativou vytvoření speciální ekonomické zóny, která může mít reformní dopad,“ uvádí starosta města Aš Vítězslav Kokoř.

Speciální ekonomická zóna by zahrnovala například nulovou daň z příjmu právnických osob, odpuštění daně z nemovitosti či roční příspěvek na vzdělávání pro pro zaměstnance. Zároveň by v ní bylo možné čerpat měsíční příspěvek na dítě ve výši pět tisíc korunu či patnáct tisíc korun pro osoby pracující na území takové zóny.

Umožnit zřizování takových zón by měla novela zákona o inovacích, která by v takzvaných regulatorních sandboxech umožnila lokálně testovat opatření, která by jinak vyžadovala zdlouhavý proces změny zákona.

„Používají se v zahraničí, v Česku však zatím nikdy nebyly vyzkoušeny. Budou fungovat na principu jakési živé laboratoře, kde budou ověřovány inovativní přístupy k řešení stanovených problémů,“ uvedl Jan Havránek, ředitel poradenské společnosti AQE advisors, která pro Aš připravila ekonomickou studii. Ta navrhuje konkrétně čtyři regulatorní sandboxy zaměřené na vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblast a prostředí ve městě s infrastrukturou.

Aš jako ideální adept

Aš, odkud do sousedního Německa dojíždí za prací polovina obyvatel, je podle odborníků vhodným adeptem pro pilotní testování speciálních ekonomických zón. Město v jejím rámci plánuje nastavit systém spolupráce s vietnamskou komunitou, poskytovat pobídky pro malé a střední podniky či rozvinout středoškolské a navazující vzdělávání.

Aby sandboxy mohly být zavedeny, bylo by nutné změnit legislativu. „Navrhované změny jsou komplexní a jejich úspěšné zavedení je podmíněné tím, že jednotlivá odpovědná ministerstva umožní vyzkoušet dosud neuplatňované postupy,“ říká starosta Aše Kokoř.

Pro zavedení sandboxů by podle něj stačila novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tuto možnost ve čtvrtek Kokoř s odborníky prezentoval členům senátního podvýboru pro transformaci. „Máme od nich předběžný příslib, že se tomu budou věnovat,“ řekl Havránek. Senátorům nyní zašle návrh novely v paragrafovém znění.