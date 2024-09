Stát plánuje takzvané metropolitní svazky. Obce se bojí ztráty samostatnosti

Navíc by navrhované uspořádání mělo usnadnit čerpání dotací z evropských fondů. Podle kritiků jde o další z postupných kroků, jak menší obce donutit ke spojování do větších celků a rušení vlastních samospráv. V současnosti se v Česku nachází třináct neformálních svazků jádrového města a okolní aglomerace, ze kterých by mohly metropolitní oblasti vzniknout i oficiálně. Stačilo by, aby jim to umožnil zákon.

Metropolitní svazek druhého největšího tuzemského města zahrnuje celkem 184 obcí a spolu s čtyřsettisícovým Brnem v něm žije 730 tisíc obyvatel.