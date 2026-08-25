Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Autor:
  8:14
Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve věku 58 let. (3. srpna 2011) | foto: Profimedia.cz

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...
Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...
JEDEME PŮLMARATON. Před běžci se pohybovali messengeri na kolech.
Messenger
7 fotografií
V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém oblečení, firma začínala s přepravou zásilek na deseti kolech a dvou motorkách.

O úmrtí Voverky informovala firma na webových stránkách. „Jsme rodinná firma, úmrtí nás zasáhlo, je to smutná událost,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí společnosti Kateřina Ovesná.

Voverka firmu založil před 35 lety jako pražskou kurýrní službu. Jako vášnivý cyklista se rozhodl používat kola. „První zásilku jsem vezl na kole z ulice Ve Smečkách do ulice Wilhelma Piecka, dnešní Korunní. Adresát byl nepřítomen, tak jsem se musel vrátit,“ vzpomínal Voverka při 30. výročí založení firmy v roce 2021.

Nesnadný život kurýrů. Bojují s počasím a stresem, zato i zhubnou

Společnost postupně expandovala do Brna a Bratislavy, kromě kol a motocyklů, zásilky doručuje i 250 aut. Poznávacím znamení Messengera se stalo žluto-černé oblečení, firma se objevila i v úspěšném snímku Jana Svěráka Vratné lahve.

„Duší jsem celoživotní cyklista a láskou k cyklistice to vlastně vše začalo. Jak říká Zdeněk Svěrák ve Vratných Lahvích – Messenger je vlastně taková lidská spojka mezi lidmi. To je myšlenka, se kterou jsem firmu zakládal a je myslím velmi silná i dneska,“ uvedl Voverka v roce 2021.

Čtyři balíčky v zásilkovém závodě z Prahy do Ostravy. Co odhalil redakční test

Na Voverku vzpomínají zástupci společnosti. „David Voverka byl nejen úspěšným podnikatelem, ale také vášnivým sportovcem a člověkem, který věřil, že poctivá práce, spolehlivost a osobní přístup jsou hodnoty, na nichž lze vybudovat dlouhodobě úspěšnou společnost,“ uvedl Messenger na svých stránkách.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty

Generální ředitel společnosti Volkswagen Oliver Blume

Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...

Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce...

Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

25. srpna 2026  8:14

Kolik si studenti připlatí za bydlení. Některé vysoké školy už hlásí plné koleje

Premium
ilustrační snímek

Studenti, kteří hledají pronájem nebo spolubydlení, si v řadě univerzitních měst oproti loňsku připlatí. Rostou nejen tržní nájmy za bydlení v soukromí, ale na některých školách také kolejné, i když...

25. srpna 2026

„Dirty soda“ i energetický nápoj. Pohled do laboratoří Coca-Coly

ilustrační snímek

V nenápadné kanceláři uprostřed Atlanty testuje Coca-Cola nové výrobky a přístroje. Mezi nimi je například automat na populární „dirty sodu“ nebo speciální energetický nápoj. Některé novinky by se v...

25. srpna 2026

Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží

Americký prezident Donald Trump

Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50 procent. Oznámil to v pondělí americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.

24. srpna 2026  17:17,  aktualizováno  20:41

Trump nakoupil akcie vesmírné společnosti Elona Muska SpaceX

Elon Musk a Donald Trump na základně SpaceX v Boca Chica v Texasu (19....

Americký prezident Donald Trump v červnu nakoupil akcie vesmírné společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska až za padesát tisíc dolarů (přes milion Kč). Získal tak finanční podíl ve velké vládní...

24. srpna 2026  20:31

Vyšetřit ho by bylo extrémně rizikové. Vedení zoo promluvilo o smrti lachtana

Premium
Ředitel Zoo Liberec David Nejedlo ukazuje torzo panenky, která spadla k...

Zoologická zahrada v Liberci přišla o jediného lachtana hřivnatého. V trávicím traktu uhynulého sedmnáctiletého Huga našel patolog hlavu panenky, jejíž torzo objevil chovatel nedlouho předtím v...

24. srpna 2026  17:09

Slovenská vláda připravuje zrušení transakční daně, ohlásil premiér Fico

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovenská vláda připravuje zrušení daně z finančních transakcí, oznámil premiér Robert Fico. Tuto daň, kterou jako jednu z hlavních součástí opatření k ozdravení veřejných financí loni zavedl právě...

24. srpna 2026  16:45

Trumpova cla zasáhla Kanadu. Zdražit mohou hokejky, dřevo i psí náhubky

Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...

Američanům mohou v příštích týdnech výrazně zdražit některé výrobky dovážené z Kanady. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa na ně od soboty uvalila padesátiprocentní cla. Na seznamu jsou výrobky...

24. srpna 2026,  aktualizováno  16:21

Lezavá a deštivá Británie? Kvůli vedrům tam nebezpečně vysychají základy domů

Premium
ilustrační snímek

Extrémní teploty ve Velké Británii vysušily jílovitý podklad, na němž stojí miliony domů. Ty se pak kvůli posunu podloží posunují a praskají. Problém se objevil už v dřívějších letech, letošní vedra...

24. srpna 2026  14:02

Šéf leteckých dispečerů Klas končí. Dal přednost Senátu

Generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas

Generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas k 1. září po téměř dvaceti letech skončí ve funkci. Důvodem je jeho kandidatura do Senátu v podzimních volbách. Klas to oznámil v e-mailu...

24. srpna 2026  13:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve věku 89 let zemřel druhý nejbohatší Němec, největší akcionář Lufthansy

Podnikatel Klaus-Michael Kühne hovoří se zaměstnanci v sídle společnosti Kühne...

Ve věku 89 let zemřel v noci na pondělí německý podnikatel a miliardář Klaus-Michael Kühne. O jeho skonu informovaly weby Handelsblatt a Manager Magazin, později zprávu potvrdil i podnikatelův...

24. srpna 2026  12:13

Jako z postapo filmu. Emiráty staví kolem nádrží s palivem ochranné klece

Premium
UAE klece zásobníky palivo abu zabí

Spojené arabské emiráty dokončily instalaci velkých mřížových klecí kolem palivových nádrží v Abú Zabí. Zařízení, které jako by vypadlo přímo z natáčení postapokalyptického filmu, má být významným...

24. srpna 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.