Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

O úmrtí Voverky informovala firma na webových stránkách. „Jsme rodinná firma, úmrtí nás zasáhlo, je to smutná událost,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí společnosti Kateřina Ovesná.
Voverka firmu založil před 35 lety jako pražskou kurýrní službu. Jako vášnivý cyklista se rozhodl používat kola. „První zásilku jsem vezl na kole z ulice Ve Smečkách do ulice Wilhelma Piecka, dnešní Korunní. Adresát byl nepřítomen, tak jsem se musel vrátit,“ vzpomínal Voverka při 30. výročí založení firmy v roce 2021.
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Společnost postupně expandovala do Brna a Bratislavy, kromě kol a motocyklů, zásilky doručuje i 250 aut. Poznávacím znamení Messengera se stalo žluto-černé oblečení, firma se objevila i v úspěšném snímku Jana Svěráka Vratné lahve.
„Duší jsem celoživotní cyklista a láskou k cyklistice to vlastně vše začalo. Jak říká Zdeněk Svěrák ve Vratných Lahvích – Messenger je vlastně taková lidská spojka mezi lidmi. To je myšlenka, se kterou jsem firmu zakládal a je myslím velmi silná i dneska,“ uvedl Voverka v roce 2021.
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Na Voverku vzpomínají zástupci společnosti. „David Voverka byl nejen úspěšným podnikatelem, ale také vášnivým sportovcem a člověkem, který věřil, že poctivá práce, spolehlivost a osobní přístup jsou hodnoty, na nichž lze vybudovat dlouhodobě úspěšnou společnost,“ uvedl Messenger na svých stránkách.