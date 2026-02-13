Stavějme rychle jako Čína, vyzval německý kancléř. Česko na nový zákon čeká

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu na summitu v belgických Antverpách vyzval k rozsáhlé deregulaci Evropské unie. Poukázal přitom na rychlost a efektivitu Číny a varoval, že Evropa bez zásadních změn ztratí konkurenceschopnost vůči USA i asijským ekonomikám.
Německý kancléř Friedrich Merz při projevu na summitu v Antverpách (11. února 2026) | foto: AP

„Jen ekonomicky silná Evropa bude suverénní Evropou. To je realita, ve které dnes všichni žijeme,“ řekl Merz před zástupci byznysu a politiky. Podle něj je nejvyšší čas jednat rychle a rozhodně.

Kancléř upozornil, že rozdíl v hospodářském růstu mezi EU a Spojenými státy se zvětšuje a Čína se zároveň rychle dotahuje. „Za posledních dvacet let rostla čínská ekonomika přibližně o osm procent ročně, americká o dvě procenta a Evropská unie v průměru jen o jedno procento,“ uvedl.

„Tuto mezeru musíme uzavřít – a musíme ji uzavřít teď,“ zdůraznil podle webu CGTN.

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Podle Merze hrozí, že pokud Evropa nezačne růst rychleji a neposílí inovace i trh práce, zůstane pozadu trvale. „Pokud budeme zaostávat déle než v minulosti, tuto bitvu prohrajeme a už nikdy nedoženeme ztrátu, protože svět se mění zásadním způsobem,“ varoval.

Regulační řez

Merz ostře kritizoval nadměrnou byrokracii v EU a jako příklad uvedl výstavbu obnovitelných zdrojů. „Čína postavila největší solární parky na světě během několika měsíců. V EU trvá roky jen to, než je projekt schválen,“ řekl.

„Nadměrná regulace v této Evropské unii brzdí náš ekonomický růst. Činí EU méně atraktivní pro investice,“ dodal.

Skončil summit o konkurenceschopnosti. Babiš řešil povolenky i spalovací motory

Navrhl proto zásadní změnu povolovacích procesů. „Jakýkoli projekt, který nebude vyřízen během několika týdnů či měsíců, bude automaticky považován za schválený,“ prohlásil.

Podle něj je nutný razantní řez. „Drobné úpravy zákonů nestačí. Musíme systematicky přezkoumat celý soubor existující legislativy EU,“ uvedl.

Česko čeká na nový zákon

V Česku má zrychlit a usnadnit povolování staveb novela stavebního zákona. její projednávání 5. února přerušil sněmovní hospodářský výbor. Poslanci budou moci podávat pozměňovací návrhy, k předloze se vrátí ve druhé polovině března.

Novela mimo jiné prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové má také omezit obstrukční žaloby při povolování staveb. „Ukončí se nekonečné doplňovaní žalob a opakované odkladné účinky,“ uvedla ministryně.

