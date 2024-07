Práce na TAL-PLUS pokračují. Česko se od ruské ropy definitivně odstřihne

Technické úpravy na ropovodu TAL se naplno rozběhly v rakouském Grubenu a italském Terstu. Na obou místech se již instalují nová čerpadla, která zajistí navýšení přepravní kapacity TAL. Změnami prochází také ropovod Ingolstadt (IKL), který se na TAL napojuje v Německu a vede ropu západní cestou do Česka. V případě IKL začal fungovat zbrusu nový řídící systém, který zajistí bezpečnější provoz ropovodu.

„Na čerpací stanici v rakouském Grubenu instalujeme nová čerpadla, montáž nových čerpadel a motorů byla zahájena také v italském Terstu. Pracujeme také na technických úpravách ropné infrastruktury v Česku. Na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi jsme nainstalovali nové potrubí s větší kapacitou, které propojuje tankoviště s ropovodem IKL,“ uvedl Jaroslav Pantůček, generální ředitel společnosti MERO ČR. Zároveň potvrdil, že stejně tak probíhá příprava na konec ruské ropy v obou českých rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

Generální ředitel MERO ČR ujišťuje, že práce na projektu TAL-PLUS probíhají podle plánu. Všechny technologické úpravy mají být dokončeny do konce letošního roku. „Na začátku roku 2025 dokončíme montáže záložních čerpadel, provedeme všechny potřebné testy a zkoušky a v první polovině roku 2025 se Česko od ruské ropy definitivně odstřihne,“ vysvětluje Pantůček.

Průměrná roční spotřeba ropy v Česku byla v letech 2010 až 2023 zhruba 7,1 milionu run ropy ročně. V loňském roce přiteklo přes ropovod Družba 58 procent ropy, dalších 42 procent pak ropovody TAL a na něj navazujícím IKL.

Díky projektu TAL-PLUS získá Česká republika o čtyři miliony tun ropy ročně navíc západní cestou. Zajistí si tím větší energetickou bezpečnost, a především nezávislost na ruské ropě, která je v současné době dodávaná východní cestou prostřednictvím ropovodu Družba.

Lukoil má vazby na Kreml

Moskva dříve exportovala asi 500 tisíc barelů ropy denně také potrubím do Polska a Německa. Tyto země však nákupy ruské ropy zastavily již na začátku loňského roku.

Minulý měsíc Ukrajina zpřísnila sankce vůči ruské společnosti Lukoil PJSC, což jí momentálně znemožňuje dodávat ropu potrubím do rafinérií ve střední Evropě přes ukrajinské území. Podle agentury Bloomberg Lukoil nyní přesměrovává asi 90 tisíc barelů denně do jiných destinací. Kvůli novým omezením není ruská firma schopna dodat tuto ropu do Maďarska a na Slovensko,

Lukoil se na ukrajinském sankčním seznamu nacházel již delší dobu. V červnu však byla omezení rozšířena i na tranzit ropy. „Důvodem je, že Lukoil je přímo navázaný na ruskou vládu. Zbylé ruské společnosti Tatněfť a Rosněfť se sice také musí řídit nařízeními vlády, ale jsou trochu nezávislejší,“ říká Boris Tomčiak, analytik společnosti Finflord. Jak však upozorňuje, mezi sankcionovanými a nesankcionovanými společnostmi je tenká linie a o (ne)zařazení na seznam mohou rozhodovat i neveřejné politické zájmy. „Ruští producenti ropy a plynu mají své lobbisty po celém světě včetně Ukrajiny,“ dodává.

Maďarsko ani Slovensko pravděpodobně nebudou čelit nedostatku paliva. Podle Tamáse Pletsera, energetického analytika Erste Group v Budapešti mají k dispozici alternativní trasy včetně Chorvatska. Mohou však být ohroženy příjmy do maďarského rozpočtu pocházející ze zvláštní daně společnosti MOL Nyrt, domnívá se analytik.

„Pro vládu by to představovalo problém, protože zvláštní daň uvalená na MOL představuje významný příjem,“ řekl Pletser pro agenturu Bloomberg. Narážel přitom na maďarskou energetickou společnost se sídlem v Budapešti, která má rafinerie v Maďarsku a na Slovensku. „Navíc by nebylo možné stlačit ceny pohonných hmot pod regionální průměr,“ dodal.

Podle Tomčiaka není v případě Maďarska a Slovenska úplné odstřihnutí od ruské ropy z technologického hlediska aktuálně možné. Modernizace rafinerií koncernu MOL totiž ještě nebyla dokončena.

„Pro Česko je důležité, že zvýšení přepravní kapacity ropovodu TAL-IKL nastane počátkem roku 2025. Od roku 2027 by už měly středoevropské rafinerie zpracovávat pouze neruskou ropu,“ domnívá se analytik.