Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Výjimka EU na dovoz produktů z ruské ropy do Česka opět platí. A to do pátého prosince příštího roku. Nesmí však být překročeny objemy srovnatelné s posledními pěti lety. Česká republika se chce definitivně zbavit závislosti na ruské ropě. Technická vylepšení ropovodu TAL pokračují podle plánu, hotovo by mělo být zhruba za rok.